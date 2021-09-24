ABD Başkanı Joe Biden'ın destekçileri azalıyor: Güven oranı 11 puan birden düştü

Biden yine her şeyi unuttu: Savunma Bakanı'nın ismini söyleyemedi

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Savunma Bakanı'ndan bahsederken ismini unutması ve Pentagon'a ne denildiğini hatırlayamaması, Amerikan basınının gündeminde yer aldı. Joe Biden, 'Şeye şeye... Eski general, ona sürekli general diyip duruyorum. Benim, benim... Şu üniformanın başındaki adama (Savunma Bakanı) yaptığı her şey için teşekkür ettiğimizden emin olmalıyız' dedi.



