ABD Başkanı'na destek eriyor: En düşük seviyeye geriledi

NPR, PBS Newshour ve Marist, yaptıkları ortak ankette, Biden'a yönelik halk desteğini ölçtü. Ankete katılanların yüzde 55'i Biden'ın başkanlık performansını beğenmediklerini kaydederken, sadece yüzde 41'i beğendiğini dile getirdi.

"YÜZDE 66'SI DESTEKLEMİYOR"

Parti bazlı bakıldığında ise ankete katılan bağımsızların yüzde 29'u Biden'ı desteklediklerini, yüzde 66'sı ise desteklemediklerini belirtti.

Demokratların yüzde 87'si, Cumhuriyetçilerin ise yüzde 4'ü Biden'a desteğini iletti.

HALK DESTEĞİ EN DÜŞÜK ORANDA

Aynı grup tarafından 9 Aralık'ta yapılan ankette, Biden'a destek oranı yüzde 42 çıkmıştı. Yapılan bu anketle, Biden'a olan halk desteği bu zamana kadarki en düşük orana inmiş oldu.

Biden, son günlerde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, yüksek enflasyon ve tedarik zincirindeki sıkıntılar nedeniyle sıkça eleştiriliyor.

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