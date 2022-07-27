Dünya ABD Dışişleri Bakanı Blinken öldürülen muhabir Şirin Ebu Akilenin ailesiyle görüştü
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken öldürülen muhabir Şirin Ebu Akile’nin ailesiyle görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 11 Mayıs'ta haber yaptığı sırada İsrail askerlerinin açtığı ateş ile öldürülen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile’nin ailesiyle görüştü.

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Haber Merkezi AA
ABD Dışişleri Bakanı Blinken öldürülen muhabir Şirin Ebu Akile’nin ailesiyle görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Blinken öldürülen muhabir Şirin Ebu Akile’nin ailesiyle görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Bugün tüm dünya çapında korkusuzluğu ile izleyicilerin saygısını kazanan Filistin asıllı ABD vatandaşı gazeteci Ebu Akile’nin ailesi ile bir araya geldim. En derin taziyelerimi ve onun trajik cinayetinin hesabını verme konusundaki kararlılığımı ifade ettim." ifadesini kullandı.

Görüşmeye dair fotoğrafları da paylaşan Blinken, Ebu Akile’nin ölümüne ilişkin derin üzüntülerini belirtti.

Blinken, paylaşımında, bu trajik ölümün takipçisi olduğu kararlılığını sürdürdüğünü kaydetti.

Akile ailesinden mektup

Gazetecinin kardeşi Anton Ebu Akile, 8 Temmuz’da ailesi adına 3 sayfalık bir mektup yazarak, ABD Başkanı Biden’a seslenmişti.

Mektupta, "Şirin Ebu Akile ailesi olarak 11 Mayıs'ta işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin kenti Cenin’de görevdeyken kız kardeşimiz ve teyzemizin İsrail güçlerince yargısız infazına yönetiminizin acınası tepkisine ilişkin acımızı, öfkemizi ve ihanet duygumuzu ifade etmek için yazıyoruz." denilmişti.

Mektupta, ABD vatandaşı olduğuna dikkat çekilen Ebu Akile'nin, koruyucu miğfer ve açıkça "press" (basın) yazılı, mavi kurşun geçirmez yelek giymesine rağmen İsrail tarafından başına ateşlenen bir kurşunla öldürüldüğüne işaret edilmişti.

Al-Jazeera'nin kadın muhabiri Şirin Ebu Akile işgalci İsrail askerleri tarafından öldürüldü
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Al-Jazeera'nin kadın muhabiri Şirin Ebu Akile işgalci İsrail askerleri tarafından öldürüldü
Al-Jazeera'nın kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampında işgalci İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürüldü. Ebu Akile'nin cenazesi, Cenin kentindeki İbn-i Sina hastanesine getirildi.

Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesi

Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin kentindeki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Gazeteci Ebu Akile'nin, görevini yaptığı sırada ve "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

Filistin Başsavcılığının yanı sıra çok sayıda uluslararası kurumun soruşturma ve incelemelerinin vardığı sonucun aksine İsrail ordusu, Ebu Akile'nin öldürülmesinin sorumluluğunu kabul etmemişti.

  • ABD Dışişleri Bakanlığı, Ebu Akile'nin ölümüne neden olan kurşuna yönelik başlattığı adli incelemenin sonuçlarına ilişkin 4 Temmuz’da yaptığı yazılı açıklamada, "Ebu Akile'nin muhtemelen İsrail güçlerince vurulduğu” sonucuna varıldığını, "ancak kurşunun kaynağının tespit edilemediğini" ileri sürmüştü.

ABD'nin, Ebu Akile'nin öldürülmesiyle ilgili olarak İsrail'i doğrudan suçlayıcı ifade kullanmaması İsrail'e rahat nefes aldırırken, Ebu Akile ailesi başta olmak üzere Filistin tarafında tepkiyle karşılanmıştı.

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