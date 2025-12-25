Yeni Şafak
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Trump 2025'te 8 savaş bitirdi

13:01 25/12/2025, Perşembe
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 2025 yılında 8 savaşı sona erdirdiğini savundu.

Beyaz Saray, sosyal medya hesabından, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Trump yönetiminin 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.


Rubio, 2025'te sona erdirildiğini öne sürdüğü çatışmalara örnek olarak Hindistan-Pakistan, Kamboçya-Tayland ile Azerbaycan-Ermenistan arasındaki süreçleri gösterdi. Gazze konusunda da önemli bir ilerleme sağlandığını belirten Rubio, “Başkan Donald Trump müdahil oldu, savaşı sona erdirdi ve uzun vadeli istikrar ile güvenlik için bir plan hazırladı” ifadelerini kullandı.


Trump'ın Avrupa ziyaretleri sırasında NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarını yüzde 2'den yüzde 5'e çıkardığını kaydeden Rubio, Trump yönetiminin sınır güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynadığını ve yasa dışı göçmenleri ülkelerine gönderdiğini söyledi.


