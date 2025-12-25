ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Trump 2025'te 8 savaş bitirdi

Rubio, 2025'te sona erdirildiğini öne sürdüğü çatışmalara örnek olarak Hindistan-Pakistan, Kamboçya-Tayland ile Azerbaycan-Ermenistan arasındaki süreçleri gösterdi. Gazze konusunda da önemli bir ilerleme sağlandığını belirten Rubio, “Başkan Donald Trump müdahil oldu, savaşı sona erdirdi ve uzun vadeli istikrar ile güvenlik için bir plan hazırladı” ifadelerini kullandı.