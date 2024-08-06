ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Kuzey Kore'ye 'füze rampası' tepkisi: Müzakere masasına dönmeye çağırıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği basın toplantısında “Kuzey Kore'yi provokatif ve fayda sağlamayan adımlar atmaktan vazgeçmeye ve müzakere masasına dönmeye çağırıyoruz” dedi.





Miller, basın mensuplarının sorusu üzerine Kuzey Kore'yi geçen ay sonunda vuran sel felaketine de değinerek “Tıpkı insani bir felaketle karşı karşıya olan dünyadaki herhangi bir ülke halkının yanında olduğumuz gibi, Kuzey Kore halkının da yanındayız” dedi.





“Herhangi bir hükümetle aramızda ne tür farklılıklar olursa olsun, bunlar o ülkenin halkıyla aramızdaki farklılıklar değildir” diyen Miller, “Bu nedenle Kuzey Kore halkının insani ihtiyaçlarının karşılanmasını umuyoruz” şeklinde konuştu.





Pyongyang sel felaketine rağmen askeri tören düzenlemişti

Kuzey Kore 27 Temmuz itibariyle Çin sınırına yakın bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlara teslim olmuş, yaşanan sel baskınlarında 4 bin 100 konut ile 3 bin hektar tarım arazisi sular altında kalmıştı.





Selin yol açtığı maddi zararın uluslararası yaptırımlar nedeniyle zorlu günler geçiren Kuzey Kore'nin savunma harcamalarını etkileyebileceği yorumları yapılırken, Pyongyang ise Güney Kore sınırındaki askeri birliklere 250 adet yeni tip taktik balistik füze rampası konuşlandırılacağını duyurmuştu.



