Dünya ABD gizli raporu Koronavirüs dalgalar halinde ABDyi etkileyecek
AMERİKA

ABD gizli raporu: Koronavirüs dalgalar halinde ABD'yi etkileyecek

ABD merkezli New York Times gazetesi tarafından ulaşılan ve ABD hükümeti tarafından yayınlandığı ileri sürülen koronavirüs içerikli gizli raporda, salgının 18 ay boyunca sürebileceği ve dalgalar halinde yayılacağı bildirildi.

Haber Merkezi DHA
ABD'de koronavirüsün etkileri ağır şekilde hissediliyor.
ABD'de koronavirüsün etkileri ağır şekilde hissediliyor.

ABD hükümeti tarafından koronavirüs ile ilgili gizli bir rapor hazırlandı. Gizli raporun 100 sayfasına ulaştıklarını belirten New York Times, salgının 18 ay sürebileceğini ve tıbbi malzeme sıkıntısının baş göstereceğini ileri sürdü.

YÖNETİMDE KOORDİNASYON SORUNU DOĞABİLİR

Raporda koronavirüsün, ABD halkını dalgalar halinde etkileyeceği ve eyalet ile yerel yönetimler arasında koordinasyon problemi yaşanabileceği ifade edildi.

New York Times raporun ABD Başkanı Donald Trump’ın OHAL ilan ettiği cuma günü yayınlandığını ve yönetim için bir eylem planı niteliğini taşıdığını vurguladı.

HASTANELERDE KAPASİTE AŞIMI OLABİLİR

Raporda, salgının hızla yayılmasıyla, hastane ve tıbbi merkezlerde kapasite aşımı olabileceği, hangi kurumun hastanelere yardımcı olabileceği belirtiliyor.

  • New York Times, raporda salgın sebebiyle tıbbi malzeme kıtlığı ve tıbbi personel sıkıntısı yaşanabileceğini, salgınla baş etmek için ABD Başkanının yetkilerinin genişletilebileceği vurgulanıyor.

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