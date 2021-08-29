ABD Güvenlik Danışmanı: Taliban güvenli çıkış sözü verdi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Taliban'ın ABD vatandaşlarına ve Afgan ortaklarına 31 Ağustos'tan sonra güvenli geçiş izni vereceğini bildirdi. TRT Haber'in aktardığına göre; Sullivan, 1 Eylül itibarıyla Afganistan'da ABD elçilik varlığının bulunmayacağını ifade etti.

DEAŞ'a karşı daha fazla operasyon

ABD'nin, karada kalıcı askeri varlığı olmadan da Afganistan'daki terörizm tehdidini önleyebileceğini belirten Sullivan, DEAŞ'a karşı daha fazla operasyon yapılmasının değerlendirildiğini söyledi.

13 ABD askeri ölmüştü

ABD Başkanı Biden, son haftalarda DEAŞ'ın Kabil'deki havalimanına saldıracağına ilişkin istihbarat aldıklarını, bu nedenle de Afganistan'daki misyonlarını 31 Ağustos'a kadar bitirmekte kararlı olduklarını söylemişti.

Kabil Havalimanı'ndaki terör saldırısında 13 Amerikan askeri ölmüştü.

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