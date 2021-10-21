Dünya ABD halkının Bidena desteği eriyor Azalan destek anketlerle belgelendi
AMERİKA

ABD halkının Biden'a desteği eriyor: Azalan destek anketlerle belgelendi

Seçim süreci boyunca oldukça aktif bir şekilde propaganda yürütüp hummalı bir çalışma gerçekleştiren Joe Biden'ın, seçildikten sonra büründüğü sessizliğin karşılığı iyi olmuyor. ABD'de yapılan bir ankete göre, Başkan Biden'a halk desteği yüzde 41'e geriledi.

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Haber Merkezi AA
ABD halkının Bidena desteği eriyor: Azalan destek anketlerle belgelendi
Joe Biden

CNBC Tüm Amerika Ekonomik Anket Birimi tarafından 14-17 Ekim'de 800 Amerikalı ile yapılan anket, Biden'a halk desteğinin son dönemde nasıl eridiğini bir kez daha ortaya koydu.

Yüzde 52 Biden'dan hoşnut değil

  • Ankete katılanların yüzde 41'i Biden'ı desteklediğini bildirirken, yüzde 52'si ise politikalarından hoşnut olmadıklarını ve desteklemediklerini belirtti.

Aynı anket birimi tarafından temmuzda yapılan ankete göre, Biden'a desteğin yüzde 7 düştüğü görülüyor.

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Ayrıca ankete katılanların yüzde 50'si Biden'ın koronavirüs politikalarını desteklediğini, yüzde 45'i desteklemediğini kaydetti. Katılımcıların yüzde 47'si ise ülkedeki enflasyon ve tedarik zinciri göz önüne alındığında, ülkede gelecek yıl resesyon (ekonomik durgunluk) olacağını düşündüğünü bildirdi.

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Koronavirüs ve Afganistan etkili iki faktör

  • Biden'ın halk desteği oranları özellikle ağustosta aldığı Afganistan'dan çekilme kararı ve koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle düşüşe geçmişti.

Biden'a halk desteği son dönemde Quinnipiac Üniversitesinin yaptığı ankete göre yüzde 38'e, Associated Press'in anketine göre ise yüzde 50'ye gerilemişti.

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