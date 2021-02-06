Dünya Trump eklemişti Biden yönetimi Husileri terör örgütü listesinden çıkarıyor
AMERİKA

ABD Husileri "terör örgütü" listesinden çıkarmaya hazırlanıyor

Trump eklemişti: Biden yönetimi Husileri terör örgütü listesinden çıkarıyor

ABD'de Joe Biden yönetiminin, Donald Trump'ın son günlerinde "yabancı terör örgütleri" listesine eklediği Husileri listeden çıkarmaya hazırlandığı bildirildi

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv: Husiler
Foto/arşiv: Husiler

ABD medyasına açıklama yapan ve adı açıklanmayan üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Biden yönetiminin söz konusu adımla ilgili Kongreyi bilgilendirdiğini duyurdu.

Buna göre Biden yönetimi, kısa süre içinde çalışmasını tamamlayarak Yemen'deki Husileri "yabancı terör örgütleri" listesinden resmen çıkaracak.

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Yeni yönetimin Husilere bakışında herhangi bir değişiklik olmadığını vurgulayan yetkili, söz konusu adımın Yemen'deki insani krizin daha da kötüleşmesini önlemek amacıyla atıldığını belirtti.

Yetkili, "Bu adımımız, dünyadaki en kötü insani krizi daha da derinleştirecek olan ve önceki yönetimin son dakikada yaptığı (Husileri terör örgütü listesine eklemesi) işlemin insani sonuçları sebebiyle atılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Trump yönetimi, 20 Ocak'ta görevi devretmeden kısa süre önce Husileri terör örgütleri listesine eklediğini duyurmuş, söz konusu karar Yemen'deki insani krizi daha da derinleştireceği endişesiyle tepki çekmişti.

  • Biden, önceki gün yaptığı açıklamada, ABD'nin Yemen'de Suudi Arabistan'a sağladığı askeri yardımı kestiğini duyurmuştu.

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