ABD ile Fransa'dan yeni plan: YPG/PKK'yı uluslararası müzakerelere dahil edecekler

ABD ve Fransa, ENKS'den, üyesi olduğu Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'ndan (SMDK) ayrılmasını istedi. Söz konusu ülkeler bu amaçla ENKS'nin en büyük destekçisi olan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi devreye soktu.

ABD ve Fransa, ENKS'ye, SMDK'den ayrılması halinde bu çatı kuruluşun Kürtleri temsil kapasitesini kaybedeceğini, böylece uluslararası toplum nezdinde Kürtlerin tek temsilcisinin Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak yeni yapının olacağını telkin ediyor.

ABD'li yetkililer yeni planı devreye almak için toplantılar gerçekleştirdi.

PKK'YI ULUSLARARASI SÜRECE DAHİL EDECEKLER

Plan, YPG/PKK'ya, bugüne kadar uluslararası alanda dahil edilmediği siyasi süreçlere ENKS'yle kuracağı yeni yapıyı paravan yaparak katılma imkanı sunuyor.

Diğer taraftan ENKS dün yaptığı açıklamayla SMDK'den ayrıldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını duyurdu.

PEŞMERGENİN GETİRİLMESİ SORUNU ÖTELENDİ

YPG/PKK işgalindeki Haseke ilinde yaklaşık bir aydır süren müzakereler, terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile IKBY Başkanı Barzani'nin belirlediği heyetler arasında gerçekleşiyor.

Özellikle ABD, Fransa ve Erbil yönetiminin girişimleriyle YPG/PKK, şu ana kadar işgalindeki bölgelerde ENKS'nin çalışma ofislerini açması, alıkonulan ENKS üyelerinin serbest bırakılması ve bölgede özgürce dolaşmaları şartlarını yerine getirmişti.

ABD VE FRANSA'DAN ORTAK GİRİŞİM

Son bir haftadır ABD ve Fransa'nın girişimleriyle yoğunlaşan görüşmelerde taraflar sözde ortak yönetim kurulmasında da büyük ölçüde uzlaşmıştı.

Geriye yalnızca ENKS'ye bağlı peşmergelerin, Irak'ın kuzeyinde bulundukları yerden YPG/PKK işgalindeki alana geri dönüşü sorunu kalmıştı.

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ORTAK BİR YÖNETİM OLUŞTURACAKLAR

Peşmergelerin dönüşü konusu şimdilik ertelenerek sözde ortak yönetimin bir an evvel faaliyete geçirilmesi kararlaştırıldı.

YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyini işgal ettikten sonra muhalif ENKS üyelerinin faaliyetlerini engellemiş, silahlı unsurlarını tasfiye ettirmiş ve siyasi mensuplarının birçoğunu tutuklamıştı. Terör örgütü, ENKS ofislerine de kilit vurmuştu.

ENKS, uzun yıllardır, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisine yakınlığıyla biliniyor. ENKS çatısı altındaki irili ufaklı partiler Barzani ailesinin maddi desteği ve himayesiyle faaliyet gösteriyor.

OYNAT 00:38 MSB: PKK/YPG, Afrin'de 40 sivili katletti Milli Savunma Bakanlığı, Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeri ile saldırı düzenleyen YPG/PKK'lı teröristlerin, en az 35 masum sivili katlettiğini, 30'dan fazla sivili yaraladığını bildirdi. Saldırı sonrası bölgede bulunan birçok araç yanarak kullanılmaz hale geldi. BiP'te paylaş

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