ABD İran’ın Yunan bandıralı gemileri alıkoymasını kınadı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran’ın Yunanistan bandıralı iki gemiyi alıkoymasını kınadı. Blinken, "İran'ın gemileri taciz etmeye devam etmesi ve seyir hak ve özgürlüklerine müdahalesi, deniz güvenliği ve küresel ekonomi için bir tehdit oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

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