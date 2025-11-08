ABD İsrail için Şam’a yerleşiyor: Suriye halkı tedirgin

Askeri üssün, Dürzileri silahlandırarak Suriye’yi bölmeyi isteyen İsrail’in amaçları için kullanılmasından endişe ediliyor. Ayrıca Suriye ordusuna entegre olmayı reddeden terör örgütü PKK/SDG’nin de bu üs üzerinden desteklenebileceği belirtiliyor. İsrail’in Lübnan ve Gazze’deki katliamlara da bu üs üzerinden destek vermeye hazırlandığı ifade ediliyor.