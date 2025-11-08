ABD İsrail için Şam’a yerleşiyor: Suriye halkı tedirgin

ABD'nin, Şam'da, İsrail’le temas hattında devasa bir askeri hava üssü kuracağı iddia edildi.
ABD, Suriye’de dev bir hava üssü kurmaya hazırlanıyor. Şam’da kuracağı üsle İsrail’e koruma kalkanı olmayı hedefleyen ABD’nin, Lübnan ve Gazze’deki operasyonlarını bu üs üzerinden yürüteceği belirtiliyor.
ABD, Suriye’de dev bir hava üssü kurmaya hazırlanıyor. Şam’da kuracağı üsle İsrail’e koruma kalkanı olmayı hedefleyen ABD’nin, Lübnan ve Gazze’deki operasyonlarını bu üs üzerinden yürüteceği belirtiliyor. Üssün PKK/SDG’ye destek için de kullanılacağı dile getiriliyor. Esed rejimi döneminde Rus üsleri ile cendereye alınan Suriye halkı, ABD üssünün İsrail’in Suriye’yi bölme planı için kullanılmasından endişe ediyor.
DEVASA BİR ÜS KURUYOR
DEVASA BİR ÜS KURUYOR
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed El Şara’nın ABD Başkanı Donald Trump’la yarın yapacağı görüşme öncesinde endişe verici haberler geldi.
ABD'nin, Şam'da, İsrail’le temas hattında devasa bir askeri hava üssü kuracağı iddia edildi.
İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'ın Batılı ve Suriyeli kaynaklara dayandırdığı haberinde ABD ve Suriye'nin bölgede bir hava üssü inşası için iş birliğinde bulunduğu belirtildi.
PİSTİ TEST ETTİLER
PİSTİ TEST ETTİLER
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) son 2 ay içinde planlarını hızlandırdığı askeri üste yer alan uçak pistinin kullanıma hazır hale getirildiği belirtildi. Hatta ABD’nin C-130 tipi nakliye uçağı ile üsse deneme inişi yaparak pisti test ettiği vurgulandı. Üssün tam kapasite faaliyete geçmesi durumunda ABD Suriye'nin başkentinde ilk kez askeri varlık göstermiş olacak.
ŞAM’A BASKI KURACAKLAR
ŞAM’A BASKI KURACAKLAR
ABD’li yetkililer üssün İsrail ve Suriye arasında muhtemel bir anlaşmanın gözlemlenmesinde kullanılacağı öne sürse de Suriye halkı gelişmelerden endişeli. Esed rejimi döneminde Rusya’nın kurduğu askeri üslerle ülke yönetimine doğrudan müdahale ettiğini belirten Suriye halkı, ABD’nin de yeni yönetimi aynı yolla baskı altına alabileceğini dillendiriyor.
PKK’YA DESTEK OLACAKLAR
PKK’YA DESTEK OLACAKLAR
Askeri üssün, Dürzileri silahlandırarak Suriye’yi bölmeyi isteyen İsrail’in amaçları için kullanılmasından endişe ediliyor. Ayrıca Suriye ordusuna entegre olmayı reddeden terör örgütü PKK/SDG’nin de bu üs üzerinden desteklenebileceği belirtiliyor. İsrail’in Lübnan ve Gazze’deki katliamlara da bu üs üzerinden destek vermeye hazırlandığı ifade ediliyor.
#ABD
#Suriye
#Hava üssü
#İsrail
#Şam