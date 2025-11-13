ABD, Karayipler'de amacını aşıyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell, dün yaptığı açıklamada, “Dünyanın en büyük savaş gemisi” bilinen USS Gerald R. Ford uçak gemisinin Karayip Denizi’ne ulaştığını bildirdi. USS Gerald R. Ford uçak gemisi saldırı grubu, 4 binden fazla denizci ve 9 taktik hava filosundan oluşuyor. ABD’nin gerilimi giderek arttırmasına karşılık Venezuela’dan da yeni adımlar gelmeye devam ediyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dün ABD'nin Karayip ve Pasifik bölgesindeki artan askeri faaliyetlerini gerekçe göstererek, ülkede "ulusal savunma komutanlıkları" kurulması talimatını verdi. Ülkesinin 14 haftadır psikolojik bir savaşa maruz kaldığını belirten Maduro, ulusal savunma komutanlıklarının işlevinin “ABD'nin Venezuela'ya yönelik olası askeri müdahalesinde halk direnişini ve yerel savunmayı organize etmek” olduğunu kaydetti. Yerel basına göre, ulusal savunma komutanlıklarının diğer amacı, askeri operasyonlara destek ve seferberlik ilanının ardından temel kamu hizmetleri ile kritik altyapının işleyişini güvenceye almak olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, ABD’nin Karayipler’e kuvvet yığmasının amacını aştığını savunan İngiltere ve Kolombiya, Washington yönetimiyle bölgede sürdürdüğü istihbarat paylaşımını askıya aldığını ilan etti. Amerikan basınına konuşan kaynaklara göre, Londra yönetimi ABD ordusunun bu bilgilere dayanarak düzenlediği saldırıların yasa dışı olduğunu düşünüyor ve bu nedenle ‘suça ortak olmak’ istemiyor. İstihbarat paylaşımının askıya alınması ‘İngiltere’nin bu kararı, uzun yıllardır en yakın müttefiki ABD ile arasındaki istihbarat paylaşımında ciddi kırılma anlamına geliyor’ ve Latin Amerika çevresinde yürütülen ABD askeri operasyonlarının meşruiyetine dair artan kuşkuları gözler önüne seriyor. İngiltere’nin ardından benzer bir karar Kolombiya’dan geldi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, dün yaptığı açıklamada, ABD'nin Karayipler ve Pasifik'te devam eden operasyonlarına tepki göstererek, ABD güvenlik kurumlarıyla iletişim ve istihbarat paylaşımının askıya alındığını duyurdu. Sosyal medya platformu X aracılığıyla mesaj yayınlayan Petro, "Kamu güvenliği teşkilatının tüm istihbarat düzeylerine, ABD güvenlik kurumlarıyla iletişim ve istihbarat paylaşımının askıya alınması talimatını verdim" cümlelerine yer verdi.