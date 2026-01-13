Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD, Nijerya'ya "kritik askeri malzemeler" gönderdi

ABD, Nijerya'ya "kritik askeri malzemeler" gönderdi

17:1513/01/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Söz konusu teslimata dair fotoğrafın yer aldığı paylaşımda, malzemelerin içeriğine dair bilgi verilmedi.
Söz konusu teslimata dair fotoğrafın yer aldığı paylaşımda, malzemelerin içeriğine dair bilgi verilmedi.

ABD'nin, Nijerya'nın başkenti Abuja'daki ortaklarına "kritik askeri malzemeler" teslim ettiği bildirildi.

ABD Afrika Komutanlığının (AFRICOM) X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, ABD'nin "Nijeryalı ortaklarına" askeri malzemeler teslim edildiği açıklandı.

Paylaşımda, "kritik askeri malzemelerin" tesliminin Nijerya'nın devam eden operasyonlarına verilen ABD desteği ve ülkeler arası güvenlik ortaklığını vurguladığı kaydedildi.

Söz konusu teslimata dair fotoğrafın da yer aldığı paylaşımda, malzemelerin içeriğine dair bilgi verilmedi.



#ABD
#Nijerya
#askeri sevkiyat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hangi şirketler halka arz oluyor? Ocak ayı halka arz takvimi