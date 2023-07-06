ABD Rus savaş uçaklarının Suriye’de ABD İHA'larını 'taciz' ettiği görüntüleri yayınladı

ABD Hava Kuvvetleri Merkezi’nden yapılan açıklamada, dün Rus SU-35 savaş uçağının Suriye üzerinde ABD’ye ait MQ-9 tipi İHA'ya yaklaşarak, uçuş yolunda paraşüt işaret fişekleri kullandığı belirtildi. O anların görüntüsü yayınlandı. Olayla ilgili “Yerleşik normlara ve protokollere aykırı olan bu durum ABD uçağını kaçınma manevraları yapmaya zorlamıştır. Bu olaylar, Suriye'de faaliyet gösteren Rus hava kuvvetleri tarafından profesyonel olmayan ve güvensiz eylemlerin yeni bir seviyesini temsil etmektedir” açıklamasına yer verildi.

ABD’ye ait üç MQ-9 tipi İHA’nın DEAŞ hedeflerine karşı görev yürüttüğü sırada üç Rus savaş uçağının İHA’ları “taciz etmeye” başladığını ifade eden Grynkewich, “Yerleşik normlara ve protokollere aykırı olarak Rus jetleri İHA'ların önüne çok sayıda paraşüt işaret fişeği atarak uçaklarımızı kaçınma manevraları yapmaya zorladı. Ayrıca, bir Rus pilot uçağını bir MQ-9'un önüne konumlandırmış ve art yakıcıyı devreye sokarak operatörün uçağı güvenli bir şekilde kullanma kabiliyetini azaltmıştır. Bu olaylar, Suriye'de faaliyet gösteren Rus hava kuvvetlerinin hem ABD hem de Rus kuvvetlerinin güvenliğini tehdit eden profesyonel ve güvenli olmayan eylemlerinin bir başka örneğini teşkil etmektedir. Suriye'deki Rus güçlerini bu pervasız davranışlarına son vermeye ve profesyonel bir hava kuvvetinden beklenen davranış standartlarına uymaya çağırıyoruz ki DEAŞ'ın kalıcı yenilgisine odaklanmaya devam edebilelim” ifadelerini kullandı.