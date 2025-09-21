Yeni Şafak
ABD Suriyelilere verilen geçici koruma statüsünü sonlandırdı

11:0621/09/2025, Pazar
ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Suriye vatandaşları için geçici koruma statüsünün kaldırıldığı ve ülkeden ayrılmaları için 60 gün süre verildiği açıklandı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) tarafından, Suriyelilere verilen geçici koruma statüsüne ilişkin yazılı açıklama yapıldı.


"Koşullar artık ülkelerine dönmelerine engel değil"


Açıklamada, İç Güvenlik Bakan Yardımcısı Tricia McLaughlin'in, "Suriye'deki koşullar, artık vatandaşlarının ülkelerine dönmesini engellemiyor.


Suriye, yaklaşık 20 yıldır terörizm ve aşırılığın yuvası oldu ve Suriyelilerin ülkemizde kalmasına izin vermek ulusal çıkarlarımıza aykırıdır." görüşüne yer verildi.


Dönüş için destek sağlanacak


Suriye vatandaşlarına ABD'den ayrılarak ülkelerine dönmeleri için 60 gün süre verildiği belirtilen açıklamada, bu kişilere ilgili kurumlara başvurmaları durumunda ücretsiz uçak bileti, 1000 dolar nakit avans ve gelecekte olası yasal göç için fırsat sağlama olanaklarının sunulacağı kaydedildi.


60 günü geçerse gözaltina alınacak


Açıklamada, 60 gün dolduktan sonra, geçici koruma kapsamında kabul edilen ve gönüllü sınır dışı işlemlerine başlamamış tüm Suriye vatandaşlarının gözaltına alınacağı ve sınır dışı edilecekleri uyarısında bulunularak, bu kişilerin ABD'ye dönmelerine müsaade edilmeyeceği aktarıldı.



