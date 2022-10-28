Dünya ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosinin eşi evinde saldırıya uğradı
AMERİKA

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin eşi evinde saldırıya uğradı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 82 yaşındaki eşi Paul Pelosi, San Francisco'daki evinde uğradığı saldırı sonucu hastaneye kaldırıldı.

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Haber Merkezi AA
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosinin eşi evinde saldırıya uğradı
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 82 yaşındaki eşi Paul Pelosi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi 82 yaşındaki Paul Pelosi, San Francisco'daki evinde saldırıya uğradı.

  • Pelosi'nin sözcüsü Drew Hammill, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah bir saldırgan Pelosi'nin San Francisco'daki evine girdi ve Paul Pelosi'ye saldırdı." ifadesine yer verdi.

Söz konusu saldırganın gözaltında olduğu ve saldırının nedeninin soruşturulduğunu belirten Hammill, Paul Pelosi'nin hastaneye kaldırıldığını ve tamamen iyileşmesinin umulduğunu kaydetti.

Hammill, Nancy Pelosi'nin saldırı anında evinde olmadığını belirterek "Nancy Pelosi ve ailesi, olaya müdahale eden tüm emniyet ve sağlık ekiplerine teşekkür ediyor ve bu konuda mahremiyetlerinin korunmasını rica ediyor." ifadesini kullandı.

Paul Pelosi, mayısta alkollüyken karıştığı kaza nedeniyle 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Nancy Pelosi, ABD'de Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ardından en üst düzey yetkili konumunda bulunuyor.

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