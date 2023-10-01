ABD Temsilciler Meclisi onayladı: Geçici bütçe tasarısı 45 gün daha finansman sağlayacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ABD'de düzenlenen "Türkiye'nin Kamu Diplomasisi" konulu konferansta, radikal Ermeni grupların katılımcılara yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı. Erbaş, ''Diplomat ve bürokratlarımıza yönelik radikal Ermeni gruplar tarafından yapılan sözlü ve fiili saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu azılı gruplara karşı dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmaya, toprak bütünlüğünü savunmaya devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.