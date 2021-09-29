ABD ve Katar'dan Hizbullah'a karşı ortak yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, ABD ve Katar'ın Arap Yarımadası'ndaki Hizbullah’a ait bir finans ağına yaptırım uyguladığını aktarmış, Ali Reda Hassan al-Banai, Ali Reda al-Qassabi Lari ve Abd al-Muayyid al-Banaiare'nin Hizbullah'a finansal veya maddi destek sağladıklarının belirlediğini ifade etmişti.
Katar da harekete geçti
ABD’nin ardından Katar da, Hizbullah’ın Arap Yarımadası'ndaki finans ağını ulusal yaptırım listesine aldığını açıkladı.
Yaptırım listesine 7 kişi ve 1 kuruluş eklenirken, kararın ABD ile işbirliğine uygun olduğu belirtildi. Katar, eklenen varlık veya kişiler hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.