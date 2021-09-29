ABD ve Katar'dan Hizbullah'a karşı ortak yaptırım

İsrailli Yahudi yerleşimciler İbrahim Mescidi'ni basıp cami ortasında dans etti

İsrailli Yahudi yerleşimciler, Filistin'in El Halil şehrindeki İbrahim Camii'ni basarak içeride toplu bir şekilde dans etti.



İsrail yönetimi, 6 Eylül'de başlayan 27 Eylül'e kadar devam Yahudi bayramları nedeniyle Harem-i İbrahim Camii'ni kapatmıştı. Bu bayram kapsamında binlerce Yahudi yerleşimci, Müslümanlar için önemli sayılan camide toplandı.



Yahudiler, cami içerisinde ve çevresinde ayin yaparak dans etti.



Caminin altında Hz. İbrahim ve eşi Hz. Sare'nin kabirlerinin yanı sıra Hz. İshak, Hz. Yakup, Hz. Yusuf ve eşlerinin kabirlerinin de bulunduğuna inanılıyor.



Harem-i İbrahim, İslam inancında Mekke'deki Mescid-i Haram, Medine'deki Mescid-i Nebevi ve Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın ardından en önemli harem olarak kabul ediliyor.



25 Şubat 1994 tarihinde camide namaz kılan Müslümanlar, eski bir İsrail ordu mensubu olan Yahudi Baruch Goldstein tarafından saldırıya uğramıştı. 29 Müslümanın yaşamını yitirdiği saldırıda yüzlerce kişi de yaralanmış, saldırı sonrası kapatılan İbrahim Camii, yeniden açıldığında yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilecek biçimde ikiye bölünmüştü.

