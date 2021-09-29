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ABD ve Katar'dan Hizbullah'a karşı ortak yaptırım

ABD’den sonra Katar da, Hizbullah’ın Arap Yarımadası'ndaki finans ağını ulusal yaptırım listesine aldığını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
ABD ve Katardan Hizbullaha karşı ortak yaptırım
(Arşiv)

ABD Hazine Bakanlığı, ABD ve Katar'ın Arap Yarımadası'ndaki Hizbullah’a ait bir finans ağına yaptırım uyguladığını aktarmış, Ali Reda Hassan al-Banai, Ali Reda al-Qassabi Lari ve Abd al-Muayyid al-Banaiare'nin Hizbullah'a finansal veya maddi destek sağladıklarının belirlediğini ifade etmişti.

Katar da harekete geçti

ABD’nin ardından Katar da, Hizbullah’ın Arap Yarımadası'ndaki finans ağını ulusal yaptırım listesine aldığını açıkladı.

Yaptırım listesine 7 kişi ve 1 kuruluş eklenirken, kararın ABD ile işbirliğine uygun olduğu belirtildi. Katar, eklenen varlık veya kişiler hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.

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