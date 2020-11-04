Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya ABD yeni başkanını seçiyor Bidenın kazandığı eyaletler
AMERİKA

ABD yeni başkanını seçiyor: Biden'ın kazandığı eyaletler

ABD'de Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Joe Biden'ın yarıştığı 59. başkanlık seçimleri yapılıyor. Başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor. Biden seçimi önde götürse de, Trump'ın kritik eyaletlerden zaferle çıkması tahmin ediliyor. İşte Joe Biden'ın ulaştığı delege sayısı ve kazandığı eyaletler..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Joe Biden.
Joe Biden.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Güney Carolina'da 9, Oklahoma'da 7, Tennessee'de 11, Alabama'da 9, Mississippi'de 6, West Virginia'da 5, Kentucky'de 8, Tennessee ve Indiana'da 11'er, Kuzey Dakota, Güney Dakota, Wyoming ve Nebraska'da 3'er, Louisiana'da 8, Arkansas'ta 6, Kansas'ta 6, Missouri'de 10 ve Utah'da 6 delegeyi hanesine yazdırdı.

Öte yandan Demokrat aday Joe Biden, Vermont'ta 3, Illinois'te 20, Virginia'da 13, New Jersey'de 14, Delaware'de 3, Massachusetts'te 11, Maryland'da 10, New York'ta 29, Colorado'da 9, Connecticut'ta 7, Washington DC'de de 3, Washington'da 12, New Hampshire ve Rhode Island'da 4'er, New Mexico'da 5, Oregon'da 7 ve California'da 55 delegeyi aldı.

Böylece Trump toplam 213 delegeye ulaşırken, rakibi Biden 238 delege kazandı.

BIDEN'IN EYALETLERDEKİ DELEGE SAYISI:

  • Vermont (3 delege)

  • Virginia (13 delege)

  • Massachusetts (11 delege)

  • Connecticut (7 delege)

  • New Jersey (14 delege)

  • Delaware (3 delege)

  • Maryland (10 delege)

  • Illinois (20 delege)

  • Rhode Island (4 delege)

  • New York (29 delege)

  • New Mexico (5 delege)

  • District of Columbia (3 delege)

  • Colorado (9 delege)

  • California (55 delege)

  • Oregon (7 delege)

  • Washington (12 delege)

  • New Hampshire (4 delege)

  • Minnesota (10 delege)

ABD yeni başkanını seçiyor: Trump'ın kazandığı eyaletler
DÜNYA
ABD yeni başkanını seçiyor: Trump'ın kazandığı eyaletler

SENATO VE TEMSİLCİLER MECLİSİ SEÇİMLERİ

ABD'de başkanlık seçimiyle aynı zamanda yapılan Temsilciler Meclisinin tamamının ve 100 sandalyeli Senatodaki 35 sandalyenin değişeceği Kongre seçimleri de önemli yer tutuyor.

Kongre seçimleri, özellikle Trump ile Biden arasında ciddi kutuplaşma yaşayan Amerikan kamuoyu nezdinde başkanlık seçimleri kadar yankı uyandırmasa da ABD siyasetinde oldukça büyük bir öneme sahip.

  • Zira Kongrenin hangi kanadının hangi parti tarafından kontrol edildiği, ABD başkanının çalışma alanını da önemli ölçüde belirliyor.

435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyeleri 2 yıllığına göreve gelirken, 100 sandalyeli Senato üyeleri ise 6 yıllığına seçiliyor.

Temsilciler Meclisinde hangi eyaletin ne kadar temsilcisi olacağı, eyaletlerdeki seçim bölgelerinin nüfus yoğunluğuna göre belirlenirken; Senatoda her eyaletin 2 senatörü bulunuyor.

Abone Ol Google News
Bir yılda teslim edilecek

Bir yılda teslim edilecek

​Bakan Kurum, İzmir'de yeni binaların teslim tarihini açıkladı.
Seçimi kazandık

Seçimi kazandık

​ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş açıklamalar.
Deprem vergilerinerede mi?

Deprem vergileri
nerede mi?

​AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan tek tek açıkladı.
Borsa İstanbul'a yerli damgası

Borsa İstanbul'a yerli damgası

​Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Çekişmeli eyaletlerde son durum ne?

Çekişmeli eyaletlerde son durum ne?

​Trump; Teksas'ı da Florida'yı da kazandı.
Büyük çekişme

Büyük çekişme

​ABD'deki seçimlerde saat saat yaşanan gelişmeler...

​Bodrum katlara bakıp, kolonları inceliyorlar.

​18 ilde 100 bin binanın taşınması planlanıyor.
Artçı riski!

Artçı riski!

​Binlerce bina risk altında.
Umudunuzu kaybetmeyin

Umudunuzu kaybetmeyin

​ABD'deki başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Biden'in açıklamaları.
200 metre<br>içeriye girebilir

200 metre
içeriye girebilir

​Olası Marmara depremi için tsunami uyarısı.
Ölüm öncesi<br>sessizlik vardı

Ölüm öncesi
sessizlik vardı

Depremde yıkılan apartman ile ilgili tüyler ürperten açıklama.
Can kaybı<br>114'e yükseldi

Can kaybı
114'e yükseldi

​İzmir depremine bilanço ağırlaşıyor.
Rus kadına<br>dehşeti yaşattı

Rus kadına
dehşeti yaşattı

​İş yerinin camlarını kırıp şiddet uyguladı.
Cepheyi<br>bırakıp kaçtılar

Cepheyi
bırakıp kaçtılar

Azerbaycan'dan Ermenistan güçlerine ağır darbe.
Yunanistan'a <br>'Ayasofya' şoku

Yunanistan'a
'Ayasofya' şoku

​UNESCO cami olmasında sakınca olmadığını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.