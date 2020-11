ABD yeni başkanını seçiyor: Biden'ın kazandığı eyaletler

Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Güney Carolina'da 9, Oklahoma'da 7, Tennessee'de 11, Alabama'da 9, Mississippi'de 6, West Virginia'da 5, Kentucky'de 8, Tennessee ve Indiana'da 11'er, Kuzey Dakota, Güney Dakota, Wyoming ve Nebraska'da 3'er, Louisiana'da 8, Arkansas'ta 6, Kansas'ta 6, Missouri'de 10 ve Utah'da 6 delegeyi hanesine yazdırdı.

Öte yandan Demokrat aday Joe Biden, Vermont'ta 3, Illinois'te 20, Virginia'da 13, New Jersey'de 14, Delaware'de 3, Massachusetts'te 11, Maryland'da 10, New York'ta 29, Colorado'da 9, Connecticut'ta 7, Washington DC'de de 3, Washington'da 12, New Hampshire ve Rhode Island'da 4'er, New Mexico'da 5, Oregon'da 7 ve California'da 55 delegeyi aldı.

REKLAM

Böylece Trump toplam 213 delegeye ulaşırken, rakibi Biden 238 delege kazandı.

BIDEN'IN EYALETLERDEKİ DELEGE SAYISI:

Vermont (3 delege)

Virginia (13 delege)

Massachusetts (11 delege)

Connecticut (7 delege)

New Jersey (14 delege)

Delaware (3 delege)

Maryland (10 delege)

Illinois (20 delege)

Rhode Island (4 delege)

New York (29 delege)

New Mexico (5 delege)

District of Columbia (3 delege)

Colorado (9 delege)

California (55 delege)

Oregon (7 delege)

Washington (12 delege)

New Hampshire (4 delege)

Minnesota (10 delege)

SENATO VE TEMSİLCİLER MECLİSİ SEÇİMLERİ

ABD'de başkanlık seçimiyle aynı zamanda yapılan Temsilciler Meclisinin tamamının ve 100 sandalyeli Senatodaki 35 sandalyenin değişeceği Kongre seçimleri de önemli yer tutuyor.

REKLAM

Kongre seçimleri, özellikle Trump ile Biden arasında ciddi kutuplaşma yaşayan Amerikan kamuoyu nezdinde başkanlık seçimleri kadar yankı uyandırmasa da ABD siyasetinde oldukça büyük bir öneme sahip.

Zira Kongrenin hangi kanadının hangi parti tarafından kontrol edildiği, ABD başkanının çalışma alanını da önemli ölçüde belirliyor.

435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyeleri 2 yıllığına göreve gelirken, 100 sandalyeli Senato üyeleri ise 6 yıllığına seçiliyor.

Temsilciler Meclisinde hangi eyaletin ne kadar temsilcisi olacağı, eyaletlerdeki seçim bölgelerinin nüfus yoğunluğuna göre belirlenirken; Senatoda her eyaletin 2 senatörü bulunuyor.