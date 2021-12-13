Dünya ABDde ayaklanma sesleri 30 milyon kişi Bidene karşı silahlanıyor
AMERİKA

ABD'de ayaklanma sesleri: 30 milyon kişi Biden'e karşı silahlanıyor

MSNBC'nin Ulusal İlişkiler Analisti John Heilemann, 20 ila 30 milyon insanın, ABD Başkanı Joe Biden'ı görevden almak için “silahlanmaya” hazır olduğunu söyledi. Açıklama ABD basınında yeni bir tartışma başlattı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
ABDde ayaklanma sesleri: 30 milyon kişi Bidene karşı silahlanıyor
Arşiv

ABD'nın uluslararası yayın yapan haber kanalı MSNBC'nin Ulusal İlişkiler Analisti John Heilemann, 'Basınla Tanışın' programında sunucu Chuck Todd'un sorularını yanıtladı. Programda eski ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili bölümde Heilemann, "Joe Biden'ın gayri meşru olduğunu ve şiddetin onu ortadan kaldırmak ve Donald Trump'ı eski haline getirmek için uygun bir araç olduğunu söyleyen yüzde 8, belki de yüzde 12'ye varan oranlar gösteren bir araştırma var. Bu, 20 ila 30 milyon insanı temsil ediyor. 20 ile 30 milyon insanın silahlanmaya hazır olduğunu gösteriyor” dedi.

  • John Heilemann, Trump destekçilerinin, “siyasi şiddeti destekleyen bir kitle hareketini” temsil ettiğini de söyledi.

"Bu sorumsuzluk"

Heilemann'ın açıklamalarına ABD basınından tepki geldi. Gazeteci Drew Holden açıklamalar için "Son birkaç yıl basını korkunun sattığına ikna etti" dedi. Yazar Daniel Darling, “Haberlerimizin çoğu, sizi korkutmak ve dikkatinizi çekmek için PANİK TV haline geldi. Bu sorumsuzluk." yorumu yaptı.

Silah satışları patladı
DÜNYA
Silah satışları patladı
Borsada bir rekor daha

Borsada bir rekor daha

​Tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Sanayide çarklar dönüyor

Sanayide çarklar dönüyor

​Büyümenin öncü göstergesi yıllık bazda yüzde 8,5 artış gösterdi.
Prof. Dr. Kara: Omicron varyantı hücreye daha kolay girebiliyor

​ÖSYM son dakika olarak duyurdu.

​Dokuz terörist etkisiz hale getirildi

​Milyonlarca çalışanın alacağı ücret belli olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.