ABD'de başkanlık yarışı: Biden ile Trump beş eyaletteki ön seçimleri kazandı

ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Partideki ön seçim süreci Ohio, Kansas, Florida, Illinois ve Arizona'daki ön seçimlerle sürdü.





Kendi partilerinde rakipsiz durumda bulunan ve geçen hafta başkan adaylığı için gereken delege sayısına ulaşan Biden ile Trump, artık formaliteye dönen ön seçimlerin tamamlanması için gün sayıyor.





Ohio, Kansas, Florida, Illinois ve Arizona'da gerçekleştirilen ön seçimlerde Arizona dışındaki sonuçlara göre Biden Demokrat Partide, Trump ise Cumhuriyetçi Partide rahat bir şekilde kazanarak parti delegelerini hanelerine yazdırdı.





Arizona'da da kısa süre içinde sonuçların açıklanması beklenirken, Amerikan medyasındaki seçim haberlerinde rakipsiz konumdaki Biden ile Trump'ın bu eyaletleri de kazandığı bildirildi.





Öte yandan Florida'da ise Demokrat Parti ön seçimlerin yapılmasına gerek olmadığına karar vererek seçimleri iptal ederken, tüm delegeleri otomatik olarak Biden'ın hanesine ekledi.





ABD'de haziran ayında sona erecek parti ön seçimlerinin ardından temmuz ayında Cumhuriyetçiler, ağustos ayında ise Demokratlar parti kongrelerini yaparak burada partilerinin başkan adaylarını resmen ilan edecek.





2020 yılındaki tartışmalı başkanlık yarışının ardından Biden ile Trump'ın 5 Kasım'da bir kez daha başkanlık koltuğu için yarışması bekleniyor.











