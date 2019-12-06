Dünya ABDde bebeklere verilen isimlerde Muhammed ve Aliye ismi ilk 10da
AMERİKA

ABD'de bebeklere verilen isimlerde Muhammed ve Aliye ismi ilk 10'da

ABD'l bir araştırma şirketinin raporuna göre ülkede 2019 yılında doğan bebeklere verilen isimlerde Muhammed ve Aliye ilk 10'a girdi.

Haber Merkezi Diğer
ABD'de bebeklere verilen isimlerde Muhammed ve Aliye ilk 10'a girdi.
ABD'de bebeklere verilen isimlerde Muhammed ve Aliye ilk 10'a girdi.

ABD'li bir araştırma şirketinin verilerine göre, Muhammed ismi ABD'de 2019 yılında doğan bebeklere verilen isimler arasında ilk 10'a girdi. Müslüman ismi olan Aliye de kız çocuklarına verilen isimler arasında ilk 10'da yer aldı.

Amerikalı "BabyCenter" adlı araştırma şirketi, ABD sosyal güvenlik verileri kapsamında ülkede en popüler isimlerin belirlendiği 2019 yılı raporunu yayımladı.

Raporda, 2000'li yıllarda 620'nci sırada olan Muhammed isminin, 2019'da 345'inci sıraya yükseldiği kaydedilirken bu rakamın, söz konusu ismin farklı kullanımlarının da katılmasıyla daha da yükseleceğine işaret edildi.

2019 yılı ilk 10 sıralamasında birinci sırayı Liam isminin aldığı belirtilen raporda, sırasıyla Jackson, Noah, Aiden, Grayson, Caden, Lucas, Elijah, Oliver ve Muhammed isimlerinin listede yer aldığı belirtildi.

Raporda, kız çocuklarına verilen isimlerle ilgili veriler de paylaşıldı. Müslüman ismi olan Aliye'nin ise ABD'de kız çocuklarına verilen isimler arasında ilk 10'a girdiği belirlendi.

Buna göre, listede birinci sıradaki Sophia ismini sırasıyla Olivia, Emma, Ava, Aria, Isabella, Amelia, Mia, Riley ve Aliye isimleri takip etti.

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