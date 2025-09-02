ABD'de federal yargıçtan Trump'a soğuk duş: Asker gönderemeyecek

ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump yönetiminin Los Angeles'taki göçmenlik uygulamaları protestolarına karşı kentte Ulusal Muhafız birliklerini görevlendirmesinin yasa dışı olduğuna hükmetti.

California Bölge Mahkemesi Yargıcı Charles Breyer, uzun süre tartışmalara neden olan Trump yönetiminin Los Angeles'a haziranda Ulusal Muhafızları konuşlandırmasına ilişkin karar verdi.

"Trump federal yasayı ihlal etti"

Breyer, Trump yönetiminin, düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda federal ajanlara eşlik etmek ve bu uygulamalara karşı düzenlenen protestolarda kolluk kuvvetlerine destek olmak üzere Los Angeles'a asker göndererek federal yasayı ihlal ettiğini belirtti.

Eski Başkan Bill Clinton tarafından atanan yargıç Breyer, kararında Trump'ın orduyu "Başkan'ın başında olduğu ulusal bir polis gücü" şeklinde kullandığını ifade etti.

Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolar

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler sırasında çok sayıda kişi gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı, Trump'ın talimatıyla 4 bin Ulusal Muhafızı bölgede görevlendirmek üzere harekete geçirirken, Savunma Bakanı Pete Hegseth, "artan tehditler nedeniyle" yaklaşık 700 deniz piyadesinin de düzeni sağlamak amacıyla Los Angeles'a konuşlandırılacağını açıklamıştı.

California Demokrat yönetimi de yaz boyunca Los Angeles'a gönderilen birliklerin, "askeri güçlerin yerel yasaları uygulamasını yasaklayan" bir yasayı ihlal ettiğini iddia ederek dava açmıştı.







