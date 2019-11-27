Dünya ABDde isim benzerliği nedeniyle yanlış hastaya böbrek nakledildi
AMERİKA

ABD'de isim benzerliği nedeniyle yanlış hastaya böbrek nakledildi

ABD'de isim benzerliği nedeniyle yanlış hastaya böbrek nakledildi

ABD'nin New Jersey eyaletinde, isim benzerliği nedeniyle yanlış hastaya böbrek nakli yapıldı. Yetkililer, benzer bir hatanın yinelenmemesi için gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

New Jersey'de Virtua Our Lady of Lourdes Hastanesi, 18 Kasım'da 51 yaşındaki bir hastaya nakledilen böbreğin, operasyonunun ardından aslında aynı ismi taşıyan ve aynı yaşta bir diğer hastaya nakledilmesi gerektiğini fark etti.

Nakil yapılan hastanın isminin öncelik listesinin sonlarında yer aldığı ve hatanın, eyalet sağlık yetkilileri ile Organ Bulma ve Nakil Ağı'na bildirildiği belirtildi.

Doktor ayakları karıştırıp yanlış ameliyat etti
HAYAT
Doktor ayakları karıştırıp yanlış ameliyat etti

Önceliği bulunan hastaya da 24 Kasım'da başarılı bir ameliyatla böbrek nakli yapıldığı kaydedildi.

Yetkililer, benzer bir hatanın yinelenmemesi için gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

Trump kendine montaj yaptı

Trump kendine montaj yaptı

​Twitter'dan oldukça ilgi çeken bir paylaşıma imza attı.
KYK borçları açıklaması

KYK borçları açıklaması

Bakan Albayrak'tan, borçlarla ilgili adım mesajı.
Johnsondan İslamofobi özrü

Johnson'dan
İslamofobi özrü

Ayrımcılığa ilişkin bağımsız bir soruşturma yapılacak.
8 kişiye <br>müebbet istendi

8 kişiye
müebbet istendi

PKK/KCK, Ankara'da vergi dairesine saldırmıştı.
Paramotorla <br>saldıracaklardı

Paramotorla
saldıracaklardı

​Teröristlerin kullandığı mağaradan çıktı.
NATO Genel Sekreteri devrede

NATO Genel Sekreteri devrede

​Türkiye'nin resti sonrası gözler NATO zirvesinde.

Arnavutluk <br>yine sallandı

Arnavutluk
yine sallandı

Şu ana kadar 27 kişi hayatını kaybetti.
Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

​Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası.
PKK'ya <br>Pençe darbesi

PKK'ya
Pençe darbesi

Bakanlık, bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Yılda 1000 ton<br>bor üreteceğiz

Yılda 1000 ton
bor üreteceğiz

Erdoğan, MÜSİAD programında konuştu.
Türkiye'nin<br>en doğal hakkı

Türkiye'nin
en doğal hakkı

YPG'yi terör örgütü olarak görmeyen NATO'ya karşı ilk adım.
Yıkım bitiyor

Yıkım bitiyor

​Bakan Kurum “Siz yıkmazsanız biz gelir yıkarız” demişti.
Ben de<br>Adalet okuyorum

Ben de
Adalet okuyorum

​İnternet dolandırıcılığından yargılanan gencin son sözü.
Batı'ya yağmadı Doğu'yu vurdu

Batı'ya yağmadı Doğu'yu vurdu

​Şiddetli tipi yolları kapatınca sürücüler yolda kaldı.
2 bin kelime şart

2 bin kelime şart

​Okuyarak değil duyarak öğrenilir.
İSKİ'den yüzde 80 zam teklifi

İSKİ'den yüzde 80 zam teklifi

Düşük gelirli ailelere sunulan kademeli tarifeler de kaldırılacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.