ABD'de konut fiyatları arttı

İlk kez ev sahibi olacaklara düşük kredili ve daha uzun vadeli desteği geliyor. İlk kez ev sahibi olacakları teşvik etmek amacıyla hükümet düğmeye basıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi. İlk kez konut alacaklara 180 ay vade ve yüzde 1,20 seviyelerinde faiz ile çeşitli kampanyalar yapılması gündemde. Faiz oranı ne olacak? Yeni konut kampanyasında vade seçenekleri nedir? ilk ev sahibi olacaklara konut kredisi ne kadar? Ev kredisi ve destek paketinin detayları.