Dünya ABDde kriz büyüyor Biden acil durum ilan etti
AMERİKA

ABD'de kriz büyüyor: Biden acil durum ilan etti

ABD Başkanı Joe Biden, Mississippi eyaletinde yaşanan su krizi sebebiyle acil durum ilan etti. ABD'nin güneyindeki Mississippi eyaletinde geçen hafta yaşanan aşırı yağış ve su baskınları, eyalete içilebilir su sağlayan su arıtma tesisini kullanılamaz hale getirdi. Su krizinin ne zaman çözüleceği bilinmezken, Biden acil durum ilan etti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, 90 gün içinde krizin çözümü için gerekli finansmanın yüzde 75'inin federal yönetim bütçesinden harcanacağı kaydedildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
ABDde kriz büyüyor: Biden acil durum ilan etti
ABD Başkanı Biden

ABD Başkanı Joe Biden, Mississippi eyaletinde yaşanan su krizi sebebiyle acil durum ilan etti.

ABD'nin güneyindeki Mississippi eyaletinde geçen hafta yaşanan aşırı yağış ve su baskınları, eyalete içilebilir su sağlayan su arıtma tesisini kullanılamaz hale getirdi.

Su krizinin ne zaman çözüleceği bilinmezken, Biden acil durum ilan etti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, 90 gün içinde krizin çözümü için gerekli finansmanın yüzde 75'inin federal yönetim bütçesinden harcanacağı kaydedildi.

Arıtma tesisindeki sorun nedeniyle Jackson kentinde binlerce kişinin suya erişimi kesildi.

Acil durum kapsamında Mississippi'de Ulusal Muhafızlar harekete geçti, okullar, iş yerleri ve restoranlar kapatıldı.

Arıtma tesisindeki sorun nedeniyle Jackson kentinde binlerce kişinin suya erişimi kesildi.

Acil durum kapsamında Mississippi'de Ulusal Muhafızlar harekete geçti, okullar, iş yerleri ve restoranlar kapatıldı.

Vali Tate Reeves, halka musluk suyunu içmeme uyarısında bulundu. Jackson'da binlerce kişiye şişelerle temiz su dağıtılmaya başlandı.

ABD'den kriz çıkaracak itiraf
FOTOĞRAF 7
Title
Rusya-Ukrayna savaşının başladığı ilk günden beri ABD, Ukrayna'ya insani ve askeri olarak pek çok destek sağladı. En başından beri Ukrayna'nın yanında olan ABD'den olay yaratacak kriz çıkaracak bir itiraf geldi. İşte detaylar...
Title
ABD'den kriz çıkaracak bir itiraf geldi. Pentagon, Ukrayna uçaklarının Rus radar sistemlerini hedef alabilmesi için anti-radar füzeleri gönderdiğini ilk kez açıkladı.<br><br>ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna uçaklarının Rus radar sistemlerini hedef alabilmesi için anti-radar füzeleri gönderdiğini ilk kez kabul etti.
Title
CNN'de yer alan habere göre, ABD Savunma Bakanlığı Savunma Politikalarından Sorumlu Müsteşarı Colin Kahl, düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Ukrayna'da kullanılması için \"bir miktar\" füze gönderdiğini açıkladı.
Title
Kahl, ne tür anti-radar füzesinin gönderildiği, kaç adet füzenin sağlandığı veya ne zaman gönderildiğine dair detay vermedi.<br><br>Daha önceki askeri yardımlarda söz konusu füzenin gönderildiği açıklanmasa da Kahl, Ukrayna'nın hava kuvvetlerinin güçlü kalmasını sağlamak için pek çok destek sağladıklarını söyledi.
Title
ABD'nin, Ukrayna'ya Sovyet döneminden kalma Mig-29 savaş uçaklarının yedek parçaları gönderdiğine dikkati çeken Kahl, gönderilen füzelerin Rus radarları ve sistemleri üzerinde etkileri olabileceğini kaydetti.<br><br>Kahl ayrıca Pentagon'un Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık silah paketi desteğini açıkladı. Bu, şimdiye kadar ABD'den Ukrayna'ya verilen en yüksek silah paketi desteği oldu.
Title
Bu paketle ABD, şubat ayından bu yana Ukrayna'ya toplam 9,1 milyar dolarlık güvenlik yardımı sağlamayı taahhüt etmiş oldu.<br><br>CNN'e konuşan bir savunma yetkilisi, gönderilen füze türünün AGM-88 HARM adlı yüksek hızlı anti-radyasyon füzesi olduğunu belirtti.
Title
Raytheon firması tarafından üretilen ve 30 milin üzerinde bir menzili olduğu düşünülen havadan karaya taktik saldırı füzesinin, S-400 gibi Rus uçaksavar radar sistemlerini dahi hedef almak için kullanılabileceği belirtiliyor.<br><br>Ukraynalılar, HARM füzelerini aldıklarını veya kullandıklarını kamuya açıklamasa da son günlerdeki saha raporlarının söz konusu füzelerin kullanıldığına işaret ettiği bildirildi.
ABD'den kriz çıkaracak itiraf
Rusya-Ukrayna savaşının başladığı ilk günden beri ABD, Ukrayna'ya insani ve askeri olarak pek çok destek sağladı. En başından beri Ukrayna'nın yanında olan ABD'den olay yaratacak kriz çıkaracak bir itiraf geldi. İşte detaylar...

ABD'de kriz: Şekerleme ve çikolata yetmeyebilir
DÜNYA
ABD'de kriz: Şekerleme ve çikolata yetmeyebilir
TEKNOFEST heyecanıikinci gününde

TEKNOFEST heyecanı
ikinci gününde

​Gökbey ATAK ve Türk Yıldızları hayran bıraktı.
Otobüs terminaline yıldırım düştü

Otobüs terminaline
yıldırım düştü

​Çatı çöktü ağaçlar yıkıldı.
Diploma veSancak Töreni

Diploma ve
Sancak Töreni

​Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

​Bloomberg şaşkın: G20 ülkelerinin büyüme hızını geçti.

​Türkiye'nin talebi üzerine Interpol devreye girdi.

Kuşadası açıklarında önce 4.7 ardından 5.1 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.

​Market fiyatlarına yansıyacak

Türkiye harekete geçti: Yunanistan'ın radar kayıtları ittifak ülkelere gönderilecek.

​ABD medyası duyurdu
Tekirdağ’da dolu ve sağanak sonrası sokakları su bastı
Gündem

Tekirdağ’da dolu ve sağanak sonrası sokakları su bastı

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı yerini sağanak yağışa bırakırken, sağanak sonrası birkaç noktada sokakları su bastı. Yağmur sonrası suların tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarından sonra Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde öğlen saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışı, yerine sağanak yağışa bıraktı. Yağış sonrası ilçenin bazı noktalarını su bastı.
FETÖ mensubu Mustafa Enis Durak'ın karikatürünü çizen İtalyan karikatürist şimdi de terörist Hakan Arslan'ın kemiklerini taşıyan babasını çizdi
Gündem

FETÖ mensubu Mustafa Enis Durak'ın karikatürünü çizen İtalyan karikatürist şimdi de terörist Hakan Arslan'ın kemiklerini taşıyan babasını çizdi

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Mustafa Enis Durak'ın annesiyle vedalaşması sırasında çekilen fotoğrafını Beyoğlu’ndaki bir duvara çizen İtalyan sanatçı Gianluca Costantini şimdi de PKK'lı terörist Hakan Arslan'ın kemiklerini teslim alan babasını çizdi. Çizimini sosyal medya hesabından paylaşan ve 'İnsan hakları çiğnenmiş kişileri' çizdiğini iddia eden Costantini, terörist Hakan Arslan'ın karıştığı terör eylemlerinde şehit olan 74 güvenlik görevlisinden ise söz etmedi.
İBB elde ne varsa satıyor: Sıra 2007'de hizmete alınan yüksek hızlı feribotlara geldi
Gündem

İBB elde ne varsa satıyor: Sıra 2007'de hizmete alınan yüksek hızlı feribotlara geldi

Merkezi bütçeden elde ettiği devasa gelirleri hizmet yerine PR çalışmalarına harcayan İBB, eldeki araçlarını nakde çeviriyor. İBB, İDO tarafından kullanılan Osmangazi1 ve Orhangazi1 isimli yüksek hızlı yolcu feribotu satışa çıkardı. Bin 200 yolcu ve 225 araç kapasitesiyle 'dünyanın en büyük 2. feribotu' olan Orhangazi-1, 2007 yılında AK Parti döneminde hizmete başlamıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.