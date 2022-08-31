ABD'de kriz büyüyor: Biden acil durum ilan etti

ABD Başkanı Joe Biden, Mississippi eyaletinde yaşanan su krizi sebebiyle acil durum ilan etti. ABD'nin güneyindeki Mississippi eyaletinde geçen hafta yaşanan aşırı yağış ve su baskınları, eyalete içilebilir su sağlayan su arıtma tesisini kullanılamaz hale getirdi. Su krizinin ne zaman çözüleceği bilinmezken, Biden acil durum ilan etti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, 90 gün içinde krizin çözümü için gerekli finansmanın yüzde 75'inin federal yönetim bütçesinden harcanacağı kaydedildi.
ABD Başkanı Joe Biden, Mississippi eyaletinde yaşanan su krizi sebebiyle acil durum ilan etti.
ABD'nin güneyindeki Mississippi eyaletinde geçen hafta yaşanan aşırı yağış ve su baskınları, eyalete içilebilir su sağlayan su arıtma tesisini kullanılamaz hale getirdi.
Su krizinin ne zaman çözüleceği bilinmezken, Biden acil durum ilan etti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, 90 gün içinde krizin çözümü için gerekli finansmanın yüzde 75'inin federal yönetim bütçesinden harcanacağı kaydedildi.
Arıtma tesisindeki sorun nedeniyle Jackson kentinde binlerce kişinin suya erişimi kesildi.
Acil durum kapsamında Mississippi'de Ulusal Muhafızlar harekete geçti, okullar, iş yerleri ve restoranlar kapatıldı.
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Arıtma tesisindeki sorun nedeniyle Jackson kentinde binlerce kişinin suya erişimi kesildi.
Acil durum kapsamında Mississippi'de Ulusal Muhafızlar harekete geçti, okullar, iş yerleri ve restoranlar kapatıldı.
Vali Tate Reeves, halka musluk suyunu içmeme uyarısında bulundu. Jackson'da binlerce kişiye şişelerle temiz su dağıtılmaya başlandı.