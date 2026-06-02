Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD'de silahlı saldırı: 6 ölü

ABD'de silahlı saldırı: 6 ölü

11:192/06/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
Polis, şüphelinin adını Ryan Willis McFarland olarak açıkladı.
Polis, şüphelinin adını Ryan Willis McFarland olarak açıkladı.

ABD'nin Iowa eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Iowa eyalet polisi, Muscatine kentinde iki ev ve bir iş yerinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Polis, adı Ryan Willis McFarland olarak açıklanan şüphelinin, kentteki bir evde önce 4 kişiyi öldürdüğünü duyurdu. Polis araştırmasında başka kurbanların da bulunduğunu tespit ederek biri farklı evde, diğeri yakındaki iş yerinde olmak üzere 2 kişinin daha cesedine ulaşıldığını bildirdi.

Muscatine Polis Departmanı’ndan saldırılara ilişkin yapılan açıklamada ise şüphelinin nehrin kenarında intihar ettiği kaydedilerek, “Ön bulgular, silahlı saldırıların aile içi anlaşmazlıktan kaynaklandığını gösteriyor. Tüm kurbanların, ölen şüphelinin aile üyeleri olduğuna inanılıyor” ifadeleri kullanıldı.



#abd
#iowa
#muscatine
#silahlı saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
A101 4 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: Katlanabilir portatif mangallı masa geliyor! Bu hafta hangi ürünler satışta olacak?