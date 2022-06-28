Dünya ABDde tren raydan çıktı 3 ölü en az 50 yaralı
AMERİKA

ABD'de tren raydan çıktı: 3 ölü en az 50 yaralı

Amerika Birleşik Devletleri'nde damperli kamyonla çarpışan tren raydan çıktı, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği en az 50 kişinin yaralandığı duyuruldu.

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Haber Merkezi İHA
ABDde tren raydan çıktı: 3 ölü en az 50 yaralı
Yolcular devrilen vagonlardan böyle kurtarıldı.

Kaza ABD'nin Missouri eyaletinde meydana geldi.

ABD’nin Missouri eyaletinde yer alan Mendon kenti yakınlarında meydana gelen olayda Los Angeles’tan Chicago’ya giden ve içinde 243 yolcu ve 12 görevli bulunan tren hemzemin geçitte bir kamyonla çarpıştı. Yetkililer çarpışma sonucu trendeki 2 lokomotif ile 8 yolcu vagonunun raydan çıktığını söyledi.

Missouri Eyaleti Otoyol Polisi yaşanan kazada 3 kişinin öldüğünü bildirdi. ABD Ulusal Demiryolu Şirketi (Amtrak) ise olayda ölenlerin yanı sıra yaralıların da bulunduğunu açıklarken yaralananların sayısı hakkında bilgi vermedi. Görgü tanıkları bazı yolcuların kanlar içinde olduğunu ifade ederken ABD basını kazada en az 50 kişinin yaralandığını bildirdi. Bir hastane personelinin aktardığına göre 3 kişi ise ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Missouri Eyaleti Valisi Mike Parson resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşanan olayla ilgili üzüntüsünü dile getirirken Eyalet Kamu Güvenliği yetkilileri Otoyol Polisi ve diğer acil durum ekiplerinin olaya müdahale ettiğini açıkladı.

Amtrak şirketi yetkilileri ise kazanın hemzemin geçitte bulunan kamyonun trenin geçişini engellemesi sebebiyle meydana geldiğini ifade etti.


2 GÜNDE ÖLÜMCÜL 2 KAZA

Yetkililer Missouri'deki tren kazasının, Amtrak işletmesine ait trenin iki gün içinde ikinci ölümlü çarpışma kazası olduğunu açıkladılar. Pazar günü ülkenin California kırsalında Amtrak işletmesine ait bir trenin yolcu aracına çarpması sonucu üç kişinin öldü ve iki kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.

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