ABD'de Türkiye kumpasına Washington'dan barikat: 'Boşluğu Ankara doldurmasın' diyenlere Kongre üyesi cevap verdi

Bradley Martin imzalı makalede, Ankara’nın bağımsız hamlelerinden duyulan rahatsızlık "Türkiye dizginlenmeli" çağrısıyla dışa vurulurken, provokasyon yazıya cevap Başkan Trump’a en yakın isimlerden biri olan Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Anna Paulina Luna’dan geldi.

Wall Street Journal’da yayımlanan analizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İslam dünyasındaki liderlik vizyonu hedef alındı. Türkiye’nin bölgedeki etkinliğinin Batı için büyük bir risk oluşturduğu savunulan makalede, "İslam dünyasına liderlik etmek istiyor ve kendisini İslam'ın koruyucusu, modern bir Osmanlı sultanı olarak görüyor" şeklinde ifadelere yer verildi. Makalede ayrıca, Türkiye’nin NATO üyeliği sorgulanarak "ABD, Türkiye’nin kendi çıkarlarına karşı olduğunu unutmamalıdır" iddiası ortaya atıldı.