ABD'de uçak yüksek gerilim hattına çarptı: Binlerce kişi elektriksiz kaldı

Montgomery County İtfaiye ve Kurtarma Servisi yetkilisi Pete Piringer, küçük uçağın, eyalete bağlı Gaithersburg kentindeki yüksek gerilim hattına çarptıktan sonra 30 metre yükseklikte asılı kaldığını açıkladı.

Piringer, uçaktaki üç kişi ile temas kurulduğunu ve durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

Kaza nedeniyle bölgede trafik ışıkları da dahil geniş çaplı elektrik kesintisi olduğu bilgisini paylaşan Piringer, yaklaşık 88 bin kişinin elektriksiz kaldığını aktardı.

Piringer, kazanın yaşandığı bölgeye yakın yolların da kapatıldığını bildirdi.

FOTOĞRAF 19 Yetkililer, küçük uçaklarının yüksek voltajlı bir iletim kulesine çarpması ve Marylanddeki elektrik hatlarına dolanmasının ardından iki kişinin yaklaşık 30 fit yükseklikte asılı kaldığını söyledi. Federal Havacılık İdaresi (FAA) yaptığı açıklamada, New York , White Plainsten ayrılan tek motorlu uçağın Gaithersburgdaki Montgomery County Airpark yakınlarındaki elektrik hatlarına çarptığını söyledi. Montgomery County İtfaiye ve Kurtarma Servisi baş sözcüsü Pete Piringer, Maryland Eyalet Polisi tarafından kimliği belirlenen bir pilotun 65 yaşındaki Patrick Merkle ve 66 yaşındaki bir yolcu Jan Williamsın uçakta olduğunu söyledi. Kurtarma birimleri, uçağı havada yaklaşık 100 fit asılı halde buldu. Kaza sırasında yolcuların yaralanmadığı belirtildi. Piringer, Yaklaşık 100 fit yukarıda sallandıkları gerçeği göz önüne alındığında çok tehlikeli bir durumdalar ifadelerini kullandı. Kurtarma ekipleri mahsur kalanları kuleden güvenli bir şekilde indirmeye çalışırken yoldaki trafik askıya alındı. İtfaiye ve polis ekiplerine yardımcı olmak için tehlikeli madde timi ile birlikte özel teknik ekipler olay yerine geldi. Independenta göre Piringer, Uçaktaki insanlara ulaşma sürecindeyiz, iletişim halindeyiz dedi. Washington bölgesindeki kamu hizmeti şirketi Pepcoya göre, olay bölgede büyük bir elektrik kesintisine neden oldu ve yaklaşık 120.000 kişinin elektriksiz kaldığını açıkladı. Yollar da trafiğe kapatıldı ve bölgedeki çok sayıda trafik ışığı söndü. Montgomery County Devlet Okulları, yaygın bir elektrik kesintisi ve bunun güvenlik ve okul operasyonları üzerindeki etkisi nedeniyle tüm okulların ve ofislerin 28 Kasım Pazartesi günü kapalı kalacağını söyledi. Olay yerindeki elektrikli kablolar nedeniyle Montgomery Köyündeki insanlardan bölgeden uzak durmaları istendi. Ancak Pepco, hatların enerjisini kestiğini söyledi. Kazadan gelen görseller, iletim kulesine burun yukarı yerleşmiş ve tellere dolanmış küçük beyaz bir uçağı gösterdi. Goldstein, kurtarma ekiplerinin çalışmasını güvenli hale getirmek için önce yüksek gerilim tellerinin topraklanacağını ve ardından itfaiye ekiplerinin kepçeli kamyonlar veya bir vinç kullanarak uçağı zincirleyerek veya kuleye bağlayarak sabit hale getirmek için kullanacağını söyledi. Uçak daha dengeli hale geldikten sonra, kurtarıcılar yolcuları aşağı indirmek için vinç veya kepçeli kamyonları kullanacak. FAA, uçağın Mooney M20J olduğunu tespit etti ve olayı Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu ile araştıracaklarını söyledi. ABD'de yaşanan uçak kazası sonucu binlerce kişi elektriksiz kaldı ABD'nin Maryland eyaletinde küçük bir uçak yüksek gerilim hattına çarparak 30 metre yükseklikte asılı kaldı. Kaza sonucu binlerce kişiye elektrik verilemediği bildirildi. BiP'te paylaş

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