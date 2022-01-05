ABD'de yalancı şahit yüzünden 37 yıldır hapiste olan adam özgürlüğüne kavuştu

37 yıl cezaevinde yatan Lee, o dönemde tecavüz ve cinayet suçlamaları nedeniyle cezaevinde olduğunu ifade etti.

Polislerin kendisine Stokes aleyhinde şahitlik yapması karşılığında cinsel ilişki, uyuşturucu ve hapis cezasının azaltılması teklif edildiğini aktaran Lee, teklifi kabul ettiğini belirtti.

Lee, duruşmalarda Stokes'un cinayet işlediğine dair yalancı tanıklık ettiğini itiraf etti.

Stokes'un 1984'te müebbet hapis cezasına çarptırıldığını anımsatan Lee, kendisinin de 2 yıl önce tahliye edildiğini kaydetti.

Lee, duruşmada Stokes'dan "neden olduğu sorun" için özür diledi.

61 yaşındaki Stokes, yasal işlemlerin yapılmasının ardından Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kenti yakınlarındaki cezaevinden tahliye oldu.

REKLAM

Avukatı Michael Diamondstein, Stokes'in tahliyesinin ardından yaptığı açıklamada, memnuniyetini dile getirdi.

Diamondstein, bugünün şahane olduğu kadar da Philadelphia'da kanunların uygulanmasındaki adaletsizlik nedeniyle üzücü de olduğuna dikkati çekti.

Öte yandan olaya karışan 2 polisin artık hayatta olmadığı öğrenildi.

DÜNYA ABD 2030'da çökecek: Kanadalı Profesör Thomas Homer-Dixon Amerika için felaket senaryosu çizdi