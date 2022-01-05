Dünya ABDde yalancı şahit yüzünden 37 yıldır hapiste olan adam özgürlüğüne kavuştu
AMERİKA

ABD'de yalancı şahit yüzünden 37 yıldır hapiste olan adam özgürlüğüne kavuştu

ABD'de yalan ifade yüzünden 37 yıldır cezaevinde olan 61 yaşındaki Willie Stokes, serbest bırakıldı. Franklin Lee, Kasım 2021'de görülen duruşmada, 1983'te 2 polisin 1980'de işlenen bir cinayet davasını ele aldığını söyledi.

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Haber Merkezi AA
ABDde yalancı şahit yüzünden 37 yıldır hapiste olan adam özgürlüğüne kavuştu
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37 yıl cezaevinde yatan Lee, o dönemde tecavüz ve cinayet suçlamaları nedeniyle cezaevinde olduğunu ifade etti.

Polislerin kendisine Stokes aleyhinde şahitlik yapması karşılığında cinsel ilişki, uyuşturucu ve hapis cezasının azaltılması teklif edildiğini aktaran Lee, teklifi kabul ettiğini belirtti.

Lee, duruşmalarda Stokes'un cinayet işlediğine dair yalancı tanıklık ettiğini itiraf etti.

Stokes'un 1984'te müebbet hapis cezasına çarptırıldığını anımsatan Lee, kendisinin de 2 yıl önce tahliye edildiğini kaydetti.

Lee, duruşmada Stokes'dan "neden olduğu sorun" için özür diledi.

61 yaşındaki Stokes, yasal işlemlerin yapılmasının ardından Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kenti yakınlarındaki cezaevinden tahliye oldu.

Avukatı Michael Diamondstein, Stokes'in tahliyesinin ardından yaptığı açıklamada, memnuniyetini dile getirdi.

Diamondstein, bugünün şahane olduğu kadar da Philadelphia'da kanunların uygulanmasındaki adaletsizlik nedeniyle üzücü de olduğuna dikkati çekti.

Öte yandan olaya karışan 2 polisin artık hayatta olmadığı öğrenildi.

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