Dünya ABDde yangın bu kez zengin muhitinde LeBron James ve Arnold Schwarzenegger evlerini boşalttı
AMERİKA

ABD'de yangın bu kez zengin muhitinde: LeBron James ve Arnold Schwarzenegger evlerini boşalttı

ABD'de yangın zengin muhitini vurdu. Los Angeles şehrinde çıkan yangın sebebiyle

LeBron James ve Arnold Schwarzenegger gibi isimler evlerini tahliye etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çıkan yangın sonucu bölgede çoğu aile evini tahliye etti.
Çıkan yangın sonucu bölgede çoğu aile evini tahliye etti.

ABD'nin Los Angeles kentinde binlerce kişi hızla yayılan orman yangınları nedeniyle evlerini tahliye etti. Yangının etkili olduğu bölgelerin Los Angeles'in en zenginlerinin ve ünlü isimlerin yaşadığı yerler olduğu belirtildi.

Tahliye olan isimler arasında LeBron James ve Arnold Schwarzenegger gibi isimlerin de yer aldığı öğrenildi

Los Angeles Lakers oyuncusu James paylaştığı Twitter mesajında, "Dostum bu LA yangınları şaka değil. Acilen evi terk etmek zorunda kaldık. Ailemle birlikte arabadayız, kalacak bir oda arıyoruz. Şu ana kadar şanssızız" ifadelerini kullandı.

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