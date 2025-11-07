ABD'de yüzlerce uçuş iptal ediliyor

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hükümetin kapanması dolayısıyla hava trafik kontrolörleri üzerinde oluşan baskıyı azaltmak amacıyla 40 havalimanının uçuş kapasitesinde yüzde 10'luk azalma olacağını bildirdi. Kaliforniya eyaletinin San Francisco şehrindeki San Francisco Uluslararası Havalimanı (SFO) da bu kesintilerden etkilenen havaalanları arasında yer alıyor. ABD'li hava yolu şirketleri, hükümetin kapalı olması sebebiyle Federal Havacılık İdaresinin (FAA) havalimanlarındaki trafiğin azaltılması talimatı üzerine yüzlerce uçuşu iptal etmeye başladı.