ABD'deki terör örgütü üyeleri birbirlerine düştü: Elebaşı Gülen'in iadesinden endişeliler

Eski Polis Akademisi Öğretim Üyesi olan FETÖ'cü Önder Aytaç, 25 yıldır Fetullah Gülen'in yanında yer alan ve örgütün önde gelen isimlerinden Osman Şimşek'in sosyal medya videosunda yaptığı açıklamalara karşılık bu tarz ifadelerin delil olarak gösterilip

"Gülen'in iadesine uzanabilecek bir süreci"