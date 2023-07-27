ABD'deki terör örgütü üyeleri birbirlerine düştü: Elebaşı Gülen'in iadesinden endişeliler

Terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen
ABD'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin kendi aralarındaki kavgalar sırasında sosyal medyada paylaştıkları itiraf niteliğindeki bilgiler, örgüt içinde elebaşı Fetullah Gülen'in iade edilmesinin önünü açabileceği tartışmasını başlattı.
'Gülen güvende değil'
Şimşek uzun bir suskunluğun ardından Dönmez'in iddialarını doğrulamıştı
Osman Şimşek, söz konusu açıklamalarıyla FETÖ'cü Ahmet Dönmez'in daha önce sosyal medya mecralarında dile getirdiği iddiaları da doğrulamış oldu.