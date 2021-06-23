ABD’den Afganistan için teknik heyet

NATO’nun Kararlı Destek Misyonu görevini bitireceğini açıklamasının ardından Afganistan’da yeni sürece ilişkin çalışmalar yoğunlaştı. ABD Savunma Bakanlığı’ndan bir teknik heyet Afganistan’daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın işler tutulmasına yönelik faaliyetleri ele almak üzere yarın Ankara’ya geliyor. Görüşmelerde konu tüm detaylarıyla ele alınacak.
- Afganistan’da yeni dönemde sorumluluk üstlenmesi istenen Türkiye; sorumluluğun paylaşılması, ABD’nin mali destek sunması ve NATO üyelerinin tümünün katkı sağlaması, Pakistan ve Macaristan gibi ülkelerin de Türkiye’nin yanı sıra destek vermesi önerilerini getirmişti.
Söz konusu destek taleplerine ABD’li muhataplar da olumlu yaklaşırken, teknik detaylar bu hafta yapılacak heyetler arası görüşmelerde netleştirilecek. Türkiye, NATO Kararlı Destek Misyonu kapsamında Afganistan’daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın işletilmesi görevini 6 senedir sürdürüyor.