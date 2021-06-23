ABD’den Afganistan için teknik heyet

Times Meydanı'nda şaşırtan görüntü: Hoverboard ile alçak uçuş yaptı

ABD'nin New York kentinde kimliği bilinmeyen bir şahsın, 20 Haziran tarihinde 'hoverboard' ile Times Meydanı'nda yaptığı uçuşa ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Yüzünü taktığı kask ile gizleyen şahıs, halkın şaşkın bakışları içinde hoverboard ile alçak uçuş gerçekleştirdi.