Dünya ABDden Almanyaya Hürmüz Boğazı askeri misyonuna katılın
AMERİKA

ABD’den Almanya’ya: Hürmüz Boğazı askeri misyonuna katılın

ABD’den Almanya’ya: Hürmüz Boğazı askeri misyonuna katılın

ABD'nin, deniz taşımacılığında Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması için Almanya'dan resmi olarak askeri katılım talebinde bulunduğu bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Almanya’nın da bölgede askeri varlığının olabilmesi için yasal engeller oldukça fazla.
Almanya’nın da bölgede askeri varlığının olabilmesi için yasal engeller oldukça fazla.
Bild gazetesinin “ABD, Almanya’dan Hürmüz askeri misyonuna katılım için resmi talepte bulundu” başlığıyla verilen haberde, ABD Büyükelçiliği sözcüsünün “İngiltere ve Fransa ile Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanmasına katkı ve İran'ın saldırganlığına karşı mücadelede, Almanya'dan resmi talepte bulunduk" ifadeleri kullanıldı.
  • Almanya’da hükümet, Almanya'nın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenliğinin korunmasına yönelik bir askeri misyona katılmayla ilgili müttefiklerden kendilerine herhangi bir resmi talebin olmadığını dile getiriyordu.

Federal koalisyon hükümetinin büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) boğazda, ABD öncülüğündeki bir askeri misyona sıcak bakarken, hükümetin küçük ortağı Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ise ‘Bölgede gerilimi daha da artıracağı’ gerekçesiyle böyle bir askeri misyona taraftar olmadıklarını açıklamıştı.


“ÜZERİNE KONUŞUR KARAR VERİRİZ”

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Federal Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenabauer de, kendilerine resmi bir talep yapıldığında, “Ne planlandığı ve bizden istenilenlerin ne olduğunu bildikten sonra üzerinde konuşur karar veririz” demişti. Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger de Almanya’yı, Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığının korunmasına yönelik askeri misyona katılmaya çağırmıştı.


“DETAYLI BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMELİ”

CDU Meclis Grubu Başkan yardımcılarından Johann David Wadephul, ABD’nin Almanya’dan çağrısıyla ilgili, “Bölgedeki taşımacılık, Almanya için hayati önem taşıyor. Talebin detaylarını tam bilmeden evet veya hayır demek güç” dedi. Sosyal Demokrat Parti SPD Meclis Grubu başkanı Rolf Mützenich ise ABD’nin talebiyle ilgili Süddeutsche Zeitung’ a yaptığı açıklamada, “ABD ile ortak bir askeri misyon, bölgede çok yüksek bir gerilim riskini taşıyor. Bunun için misyona fiili katılım, çok detaylı bir şekilde değerlendirilmelidir” ifadelerini kullandı.
Almanya’nın da bölgede askeri varlığının olabilmesi için yasal engeller oldukça fazla. Savaş gemilerinin, sadece insani felaketlerde kullanılmasını öngören Alman yasalarının değiştirilebilmesi veya esnetilebilmesi için ülke siyasi iradesinin bunu istemesi ve hazırlanacak olası bir tezkerenin, Federal Meclis’ten geçmesi gerekiyor.

REKLAM

İngiltere'nin yeni savaş gemisi Hürmüz Körfezi'ne ulaştı
DÜNYA
İngiltere'nin yeni savaş gemisi Hürmüz Körfezi'ne ulaştı

ABD Hürmüz Boğazı'nda Amerikan bayraklı gemileri koruyacak
DÜNYA
ABD Hürmüz Boğazı'nda Amerikan bayraklı gemileri koruyacak

Körfez'de yeni kriz: İran, İngiliz petrol tankerine el koydu
DÜNYA
Körfez'de yeni kriz: İran, İngiliz petrol tankerine el koydu
Oyuna gelmeyin

Oyuna gelmeyin

Araç muayenesi yaptıracaklara uyarı geldi.
İstanbulda yağmur sürprizi

İstanbul'da yağmur sürprizi

​Yağmur aniden bastırınca vatandaşlar zor anlar yaşadı.
4 yaşındaki çocuk ifadeye çağrıldı

4 yaşındaki çocuk ifadeye çağrıldı

​İsrail polisine taş attığı gerekçesiyle ifade verdi.
76'ya yükseldi

76'ya yükseldi

​Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisizleştirildi.
3 ayda<br>10 milyar dolar

3 ayda
10 milyar dolar

Yabancı yatırımcı tarafında geri dönüş başladı.
Trabzonspor'a ret

Trabzonspor'a ret

​CAS, 2010-2011 sezonuyla ilgili kararını verdi.

Suçüstü yakalandı

Suçüstü yakalandı

NATO hattına giren 2 hırsıza şok baskın.

Kredi faizleri<br>düşüşe geçecek

Kredi faizleri
düşüşe geçecek

​Bakan Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar...
9 gün tatile<br>olumlu bakmıyorum

9 gün tatile
olumlu bakmıyorum

​Bayram tatiline ilişkin hükümetten ilk açıklama.
S-400'ler NATO'ya katkı sağlıyor

S-400'ler NATO'ya katkı sağlıyor

​Çavuşoğlu, S-400'ler bir sorun teşkil etmediğini söyledi.
Magandalara tahliye

Magandalara tahliye

Hamile kadının bulunduğu araca saldırmışlardı.
Kararını verdi

Kararını verdi

​Fenerbahçe'ye Ben Arfa'dan kötü haber.
Vatandaşlık formülüne red

Vatandaşlık formülüne red

Arakanlılar Myanmar'ın öngördüğü vatandaşlık formülüne karşı.
3 saatte söndürüldü

3 saatte söndürüldü

Konya'da silah fabrikasında korkutan yangın.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.