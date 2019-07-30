ABD’den Almanya’ya: Hürmüz Boğazı askeri misyonuna katılın

Bild gazetesinin “ABD, Almanya’dan Hürmüz askeri misyonuna katılım için resmi talepte bulundu” başlığıyla verilen haberde, ABD Büyükelçiliği sözcüsünün “İngiltere ve Fransa ile Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanmasına katkı ve İran'ın saldırganlığına karşı mücadelede, Almanya'dan resmi talepte bulunduk" ifadeleri kullanıldı.

Almanya’da hükümet, Almanya'nın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenliğinin korunmasına yönelik bir askeri misyona katılmayla ilgili müttefiklerden kendilerine herhangi bir resmi talebin olmadığını dile getiriyordu.

Federal koalisyon hükümetinin büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) boğazda, ABD öncülüğündeki bir askeri misyona sıcak bakarken, hükümetin küçük ortağı Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ise ‘Bölgede gerilimi daha da artıracağı’ gerekçesiyle böyle bir askeri misyona taraftar olmadıklarını açıklamıştı.



“ÜZERİNE KONUŞUR KARAR VERİRİZ”

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Federal Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenabauer de, kendilerine resmi bir talep yapıldığında, “Ne planlandığı ve bizden istenilenlerin ne olduğunu bildikten sonra üzerinde konuşur karar veririz” demişti. Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger de Almanya’yı, Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığının korunmasına yönelik askeri misyona katılmaya çağırmıştı.



“DETAYLI BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMELİ”

CDU Meclis Grubu Başkan yardımcılarından Johann David Wadephul, ABD’nin Almanya’dan çağrısıyla ilgili, “Bölgedeki taşımacılık, Almanya için hayati önem taşıyor. Talebin detaylarını tam bilmeden evet veya hayır demek güç” dedi. Sosyal Demokrat Parti SPD Meclis Grubu başkanı Rolf Mützenich ise ABD’nin talebiyle ilgili Süddeutsche Zeitung’ a yaptığı açıklamada, “ABD ile ortak bir askeri misyon, bölgede çok yüksek bir gerilim riskini taşıyor. Bunun için misyona fiili katılım, çok detaylı bir şekilde değerlendirilmelidir” ifadelerini kullandı.

Almanya’nın da bölgede askeri varlığının olabilmesi için yasal engeller oldukça fazla. Savaş gemilerinin, sadece insani felaketlerde kullanılmasını öngören Alman yasalarının değiştirilebilmesi veya esnetilebilmesi için ülke siyasi iradesinin bunu istemesi ve hazırlanacak olası bir tezkerenin, Federal Meclis’ten geçmesi gerekiyor.

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