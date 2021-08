ABD’den dünya liderlerine New York uyarısı: BM Zirvesi’ne gelmeyin ABD, koronavirüs vakalarındaki artışın önüne geçmek için 193 ülkenin devlet başkanına New York'taki BM Zirvesi'ne gelmemeleri, video konferansı tercih etmeleri çağrısında bulundu. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield''Delegeler, New York'a seyahat etmeyi tercih ederse minumum sayıda kişi getirmelerini istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 18 Ağustos 2021, 07:53 Son Güncelleme: 18 Ağustos 2021, 08:02 AA