Dünya ABDden dünya liderlerine New York uyarısı BM Zirvesine gelmeyin
AMERİKA DÜNYA

ABD’den dünya liderlerine New York uyarısı: BM Zirvesi’ne gelmeyin

ABD, koronavirüs vakalarındaki artışın önüne geçmek için 193 ülkenin devlet başkanına New York'taki BM Zirvesi'ne gelmemeleri, video konferansı tercih etmeleri çağrısında bulundu. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield''Delegeler, New York'a seyahat etmeyi tercih ederse minumum sayıda kişi getirmelerini istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
ABD’den dünya liderlerine New York uyarısı: BM Zirvesi’ne gelmeyin
ABD, BM Zirvesi'ne katılacak liderlerden salgın nedeniyle New York'a seyahatten kaçınmalarını istedi.

ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın önüne geçmek için dünya liderlerine bu yıl eylül ayında 76'ncısı düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Görüşmeleri'ne katılmak için New York'a seyahat yerine video konferansı tercih etmeleri çağrısı yaptı.

193 ÜLKE LİDERİNE MEKTUP

  • ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, BM bünyesindeki 193 ülkeye mektup göndererek, ülke liderlerinden BM Zirvesi'ne katılmak için New York'a seyahat etmekten kaçınmalarını istedi.

VİDEO KONFERANS YA DA MİNİMUM KİŞİYLE SEYAHAT

Greenfield, mektubunda 21 Eylül'de başlayacak zirvenin salgını hızla yayan bir etkinlik olmasını önlemek istediklerini belirterek, ''Delegeler BM Genel Kurulu Görüşmeleri sırasında konuşmalarını video konferans ile yapmayı gözden geçirmeli, New York'a seyahat etmeyi tercih ederlerse de minimum sayıda kişi getirmelerini istiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Her yıl dünya liderlerini, binlerce diplomat ve sivil toplum örgütünü bir araya getiren ve en büyük diplomasi forumu olan BM Genel Kurul Görüşmeleri, geçen yıl salgın nedeniyle sanal ortamda düzenlenmişti.

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