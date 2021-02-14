Dünya ABDden F-35lere uçuş yasağı Gösterilerde kullanılmayacak
AMERİKA

ABD'den F-35'lere uçuş yasağı: Gösterilerde kullanılmayacak

ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 'hayalet uçak' olarak nitelendirilen F-35'lerin motor arızaları nedeniyle bu yıl içinde düzenlenecek hava gösterilerinde kullanmama kararı aldı.

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F-35 savaş uçağı.
F-35 savaş uçağı.

ABD'nin büyük umutlarla geliştirmeye çalıştığı F-35 savaş uçakları, yeniden ciddi bir aksaklıkla gündeme geldi.

Bloomberg’te yer alan habere göre, ABD Savunma Bakanlığı, 398 milyar dolarlık beşinci nesil F-35 savaş uçağı programının “Pratt & Whitney” tarafından üretilen motor tedarikinde giderek büyüyen bir sorunla karşı karşıya kaldığına dikkati çekildi.

Bu yıl hava gösterilerinde kullanılmayacak

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın konuşlandırma ve eğitimlerde gerektiğinde F-35 savaş uçaklarının hazırda bulunması için 2021’de hava gösterilerine kullanılmayacağının belirtildi.

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Haberde değerlendirmesine yer verilen, ismi açıklanmayan bir savunma yetkilisi, yaşanan sorunu “F-35A model savaş uçaklarının motorlarının hız kesmeden çalışması sonucu ısının türbin kanadı kaplamalarında erken çatlaklara ya da katmanlara neden olduğu ve bu nedenle motorların çıkarılıp tamir edilmesi gerektiği” şeklinde açıkladı.

"Uçakların yüzde 20'si motorsuz kalabilir"

F-35 Programı biriminin Savunma Bakanlığı'nı en kötü senaryo konusunda bilgilendirdiği kaydedilen haberde, savaş uçaklarının yüzde 20’sinin 2025’e kadar motorsuz kalabileceği bilgisi yer aldı.

Türkiye projeden çıkarılmıştı

F-35 projesinin ortaklarından olan Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldığı gerekçesiyle ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından projeden çıkarılmıştı.

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