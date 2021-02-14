ABD'den F-35'lere uçuş yasağı: Gösterilerde kullanılmayacak

ABD'nin büyük umutlarla geliştirmeye çalıştığı F-35 savaş uçakları, yeniden ciddi bir aksaklıkla gündeme geldi.

Bloomberg’te yer alan habere göre, ABD Savunma Bakanlığı, 398 milyar dolarlık beşinci nesil F-35 savaş uçağı programının “Pratt & Whitney” tarafından üretilen motor tedarikinde giderek büyüyen bir sorunla karşı karşıya kaldığına dikkati çekildi.

Bu yıl hava gösterilerinde kullanılmayacak

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın konuşlandırma ve eğitimlerde gerektiğinde F-35 savaş uçaklarının hazırda bulunması için 2021’de hava gösterilerine kullanılmayacağının belirtildi.

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Haberde değerlendirmesine yer verilen, ismi açıklanmayan bir savunma yetkilisi, yaşanan sorunu “F-35A model savaş uçaklarının motorlarının hız kesmeden çalışması sonucu ısının türbin kanadı kaplamalarında erken çatlaklara ya da katmanlara neden olduğu ve bu nedenle motorların çıkarılıp tamir edilmesi gerektiği” şeklinde açıkladı.

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"Uçakların yüzde 20'si motorsuz kalabilir"

F-35 Programı biriminin Savunma Bakanlığı'nı en kötü senaryo konusunda bilgilendirdiği kaydedilen haberde, savaş uçaklarının yüzde 20’sinin 2025’e kadar motorsuz kalabileceği bilgisi yer aldı.

Türkiye projeden çıkarılmıştı

F-35 projesinin ortaklarından olan Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldığı gerekçesiyle ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından projeden çıkarılmıştı.