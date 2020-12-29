ABD'li havacılık şirketine koronavirüs darbesi: F-35 savaş uçağı üretimi yüzde 8 düştü

Bir çok tedarik zinciri ve sektöre darbe vuran koronavirüs (Kovid-19) bu kez de F-35 savaş uçaklarının üretimini etkiledi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli teknoloji ve havacılık şirketi Lockheed Martin'den yapılan açıklamaya göre, koronavirüs (Kovid-19) salgınının, F-35 savaş uçağı üretiminde tedarik zincirini engellediği kaydedildi.

ÜRETİM YÜZDE 8'E DÜŞTÜ

Söz konusu şirketin yüzde 8 daha az savaş jeti ürettiği ve 2020 yılı için ABD ve müttefiklerine 141 adet F-35 savaş uçağı teslim etme hedefini kaçırdığı ifade edildi. Lockheed Martin, 2020'de 123 uçak teslim ederek 2019'un sonlarında belirlediği hedefinin altında performans gösterdi. Mayıs ayında şirket, parça sıkıntısı nedeniyle hedefi 117-123 uçağa düşürmüştü.

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