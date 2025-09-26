ABD’den Kuzey Kore’nin silah programını finansına yardımcı olan 5 kişi ile 1 kuruluşa yaptırım.

Kuzey Kore’nin "nükleer silahlarından asla vazgeçmeyeceğini" açıklamasının ardından Washington yönetimi, Pyongyang rejimine karşı harekete geçti. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nden (OFAC) yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin nükleer silah ve balistik programını finanse etmesine yardımcı olan 2 Kuzey Kore ve 3 Myanmar vatandaşı ile 1 Myanmar şirketine yaptırım uygulama kararı alındığı bildirildi. Yaptırım listesine eklenen Kuzey Kore vatandaşlarının Pyongyang yönetiminin başlıca silah ihracatçısı olarak bilinen Kore Madencilik Geliştirme Ticaret Kurumu’nun (KOMID) Pekin merkezli temsilci yardımcısı Kim Yong-ju ile Kuzey Kore’nin askeri istihbarat teşkilatı Genel Keşif Bürosu’nun (RGB) Laos ve Tayland’ta kara para aklama faaliyetleri yürüten temsilcisi Nam Chol-ung olduğu aktarıldı. Ayrıca KOMID aracılığıyla Myanmar ordusuna silah tedarik eden "Royal Shune Lei Company Ltd." adlı Myanmar şirketi ile şirketin CEO’su Tin Myo Aung, çalışanları Kyaw Thu Myo Myint ve Aung Ko Ko Oo’nun da yaptırım listesine eklendiği bildirildi. Myanmar ordusunun 1 Şubat 2021’de darbe yaparak birçok sivilin ölümüne neden olduğu hatırlatılan açıklamada, son yaptırımların Kuzey Kore ile Myanmar’daki askeri rejim arasındaki silah ticaretini kolaylaştıran kilit bir ağı hedef aldığı kaydedildi. Yaptırımlar kapsamında, söz konusu kuruluş ve kişilerin varlıklarının dondurulduğu ve ticaret kısıtlamalarının uygulandığı belirtildi.