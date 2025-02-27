ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilişkin ilk açıklama: Bölgeye barış getirecek

Bu önemli bir gelişme ve bunun, Suriye’nin kuzeydoğusundaki IŞİD’e karşı ortaklarımız konusunda Türk müttefiklerimizin endişelerini yatıştırmaya yardımcı olacağını umuyoruz. Sorunlu bölgeye barış getirmeye katkı sağlayacağına inanıyoruz.