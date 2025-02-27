ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilişkin ilk açıklama: Bölgeye barış getirecek

Öcalan'ın PKK'ya yönelik çağrısına ilişkin ABD'den ilk açıklama yapıldı.
Beyaz Saray, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgüte silah bırakması için yaptığı çağrıya ilişkin, "Bölgede barışın sağlanmasına hizmet edecek." denildi. Yapılan açıklamada söz konusu çağrının önemli bir gelişme olduğu ifade edilerek, "Suriye’nin kuzeydoğusundaki IŞİD’e karşı ortaklarımız konusunda Türk müttefiklerimizin endişelerini yatıştırmaya yardımcı olacağını umuyoruz.." denildi.
Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgüte silah bırakması yönünde yaptığı çağrıya ilişkin ABD'den ilk açıklama geldi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "
Öcalan'ın PKK'ya yaptığı çağrı, bölgede barışın sağlanmasına hizmet edecek.
" ifadelerine yer verildi.
"Türk müttefiklerimizin endişelerini yatıştırmaya yardımcı olacağını umuyoruz"
"Türk müttefiklerimizin endişelerini yatıştırmaya yardımcı olacağını umuyoruz"
Gazeteci Yunus Paksoy ise yaptığı paylaşımda Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "
Bu önemli bir gelişme ve bunun, Suriye’nin kuzeydoğusundaki IŞİD’e karşı ortaklarımız konusunda Türk müttefiklerimizin endişelerini yatıştırmaya yardımcı olacağını umuyoruz. Sorunlu bölgeye barış getirmeye katkı sağlayacağına inanıyoruz.
" ifadelerinin kullanıldığını ifade etti.
#Beyaz Saray
#ABD
#Abdullah Öcalan