Dünya ABDden vatandaşlarına Rusyayı derhal terk edin çağrısı
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ABD'den vatandaşlarına 'Rusya'yı derhal terk edin' çağrısı

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, vatandaşlarına Rusya'yı derhal terk etmeleri çağrısında bulundu.

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Haber Merkezi AA
ABDden vatandaşlarına Rusyayı derhal terk edin çağrısı
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ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya'da kısmi seferberlik sürecinin başlatıldığı hatırlatıldı.

Rusya vatandaşlığına sahip ABD vatandaşlarının da askeri görev için çağrılabileceği bilgisine yer verilen açıklamada, böyle bir durumda ABD'nin söz konusu vatandaşlara yardımcı olamayabileceği kaydedildi.

Rusya’daki ticari uçuşların da kısıtlı bir durumda olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Rusya'yı terk etmek isteyen ABD vatandaşlarının buna yönelik ayarlamalarını hızla yapmaları gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "ABD vatandaşları, Rusya'ya seyahat etmemelidir ve Rusya'da ikamet eden kişiler, sınırlı ticari seyahat seçenekleri devam ederken Rusya'dan derhal ayrılmalıdır" ifadesine yer verildi.

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