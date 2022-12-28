Dünya ABDden yasa dışı göçmenleri sınır dışı açıklaması
AMERİKA

ABD’den yasa dışı göçmenleri sınır dışı açıklaması

Beyaz Saray, ABD Yüksek Mahkemesi’nin, yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilme sürecini hızlandıran 42. kanunun (Title 42) devamına yönelik kararına “uyacaklarını” açıkladı.

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Haber Merkezi AA
ABD’den yasa dışı göçmenleri sınır dışı açıklaması
Arşiv

Beyaz Saray, ABD Yüksek Mahkemesi’nin, yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilme sürecini hızlandıran 42. kanunun (Title 42) devamına yönelik kararına “uyacaklarını” açıkladı.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre yazılı açıklamasında, “Yüksek Mahkeme’nin bugünkü kararı, mevcut 42. kanunun politikasını yerinde tutarken 2023’te konuyu gözden geçirme yönünde oldu. Elbette karara uyacağız ve Mahkeme’nin incelemesine hazırlanacağız” ifadelerine yer verdi.

Jean-Pierre, “Aynı zamanda, 42. kanun kaldırıldığında sınırı güvenli, düzenli ve insancıl bir şekilde yönetmek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz ve göç için yasal yolları genişletmeye devam edeceğiz” dedi. Açıklamada, 42. kanunun bir göçmenlik uygulama önlemi olmadığını, bunun için süresiz uzatılmaması gerektiğini belirten Jean-Pierre, şunları kaydetti:

“Bozuk göçmenlik sistemimizi gerçekten düzeltmek için, Kongre’nin ABD Başkanı Joe Biden’ın göreve başladığı ilk gün önerdiği gibi kapsamlı göçmenlik reformu önlemlerini geçirmesine ihtiyacımız var. Bugünkü karar Kongre’deki Cumhuriyetçilere, kapsamlı reform önlemlerine destek verme yoluyla Biden’ın talep ettiği sınır güvenliği için ek fonları sağlayarak sınırımızdaki sorunu çözmek için politik parmak sallamanın ötesine geçmek ve Demokrat meslektaşlarına katılmak için bolca zaman veriyor.”

ABD’NİN GÖÇMEN SORUNU

ABD İç Güvenlik Bakanlığı yaklaşık 2 hafta önce, eski ABD Başkanı Donald Trump zamanında çıkarılan ve yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilme sürecini hızlandıran, ancak kamuoyunda zaman zaman tartışmalara neden olan söz konusu kanunun uygulamasının kaldırılmasına yönelik geçen hafta hazırlıklar yapıldığını açıklamıştı.

Bakanlığın internet sitesinde, uygulamanın 21 Aralık'ta son bulacağı, sonrasında ülkeye kanunsuz girişlerin engellenmesi, sınır işlemlerindeki verimliliğin yükseltilmesi için personel, ulaşım, tıbbi destek ve tesislerin artırılması, gözaltı ve kovuşturma gibi uygulamaların sıkılaştırılması gibi yollara başvurulacağı duyurulmuştu.

Özellikle Meksika'ya sınırı bulunan Cumhuriyetçi eyaletler 42. kanunun kaldırılma planına tepki gösterirken, Teksas'ın El Paso gibi sınıra yakın bazı şehirlerde yasa dışı göçmen akınına karşı acil durum ilan edilmişti.

New York Belediye Başkanı Eric Adams da 42. kanunun kaldırılması halinde New York'un tekrar göçmen akınına uğrayabileceği uyarısında bulunarak, Kongre ve federal hükümetten finansal yardım çağrısında bulunmuştu.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 42. kanun uygulamasının sona ermesi sonrasında Meksika sınırından günlük 9 ila 14 bin kişinin sınırı geçmeye çalışabileceği yönünde açıklamada bulunmuştu.

ABD’ye geçmek isteyen göçmenlerden akılalmaz protesto: Ağızlarını dikerek açlık grevine başladılar
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Orta ve Güney Amerika ülkelerinden daha iyi yaşam umuduyla yola çıkan göçmenlerin ABD’ye akını devam ediyor. Meksika’nın Guatemala sınırında yer alan Chiapas eyaletinin Tapachula kentinde düzensiz göçmenler, ABD’ye geçiş izni alabilmek için alışılmışın dışında bir protesto gerçekleştirdi.Ulusal Göç Enstitüsü’nün (INM) önünde toplanan göçmenler, seslerini yetkililere duyurabilmek için iğne ve iplik kullanarak ağızlarını dikip açlık grevine başladı.
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BİR PARÇA BOŞLUK BIRAKIYORLARDudaklarını dikmek için birbirlerine yardım eden göçmenler, pipetle su içebilmek için ağızlarında bir parça boşluk bıraktı ve kanayan yerlerini alkolle sildi.
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Protestoya katılan aktivistlerden Irineo Mujica, Göçmenler protesto işareti olarak dudaklarını birbirine dikiyor. Ulusal Göç Enstitüsü’nün göçmenlerin insan olduklarını görmesini umuyoruz dedi.
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KIZIM İÇİN YAPIYORUMVenezuelalı göçmen Yorgelis Rivera ise, Bunu kızım için yapıyorum. Son birkaç saat içinde hiçbir şey yemedi ve yetkililerden bir çözüm yolu göremiyorum. Burada mahkumlar gibiyiz ifadelerini kullanarak 1 aydan fazla bir süredir Ulusal Göç Enstitüsü’nden yanıt beklediğini dile getirdi.
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Sınırda izin bekleyen göçmenler, yiyeceklerinin ve paralarının tükendiğini belirterek ABD’ye geçiş izni verilmesini istiyor.
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ABD’ye geçmek isteyen göçmenlerden akılalmaz protesto: Ağızlarını dikerek açlık grevine başladılar
ABD'ye girebilmek için Meksika'nın güney sınırında bekleyen göçmenler, Ulusal Göç Enstitüsü'nün (INM) önünde ağızlarını dikerek açlık grevine başladı.


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