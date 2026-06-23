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AB'den 'Türkiye Orta Koridor'da önemli ülke' vurgusu: 'Türkiye'nin güçlü katılımı olmadan hayal edemiyorum'

AB'den 'Türkiye Orta Koridor'da önemli ülke' vurgusu: 'Türkiye'nin güçlü katılımı olmadan hayal edemiyorum'

12:1823/06/2026, Salı
AA
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AB’den Türkiye vurgusu: Orta Koridor Türkiye’siz düşünülemez.
AB’den Türkiye vurgusu: Orta Koridor Türkiye’siz düşünülemez.

Avrupa Birliği Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Türkiye'nin Bağlantısallık Gündemi'nde (Connectivity Agenda) kilit rol oynadığını belirterek, "Türkiye'nin güçlü katılımı olmadan güçlü bir Orta Koridor ve tüm bu dijital, enerji ve ticaret ilişkilerine sahip olmayı hayal edemiyorum" dedi.

Kos, Brüksel'de düzenlenen Bağlantısallık Gündemi Platformu'nun üst düzey açılış etkinliğinin girişinde yaptığı açıklamada, Türkiye’den Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun toplantıya katılmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Türkiye ile temaslarını sürdüreceklerini belirten Kos, bugün Türk yetkililerle görüşeceğini, ay sonunda ise AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB Komisyonunun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner'le birlikte Ankara'yı ziyaret edeceğini söyledi.

AB-Türkiye ilişkilerinin iki farklı kulvarda ilerlediğine işaret eden Kos, bu aşamada adaylık sürecinde ilerleme sağlanamadığını ancak bağlantısallık gündeminde yapılacak çok şey olduğunu belirtti.

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos.

'TÜRKİYE OLMADAN HAYAL EDEMİYORUM'

Kos, Türkiye’nin bağlantısallık gündeminde kilit bir rol oynadığına dikkati çekerek, "Türkiye'nin güçlü katılımı olmadan güçlü bir Orta Koridor ve tüm bu dijital, enerji ve ticaret ilişkilerine sahip olmayı hayal edemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​

Türkiye Dışişleri Bakanlığından olası bağlantısallık projelerine ilişkin bir liste aldıklarını belirten Kos, diğer ülkelerden gelen önerilerle birlikte projelerin değerlendirildiğini ve çalışmaların sürdüğünü anlattı.

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