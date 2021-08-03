​AB’den üç uçak​

Hastanede yaralı koyun, kaplumbağa, güvercin, tavuk, kedi ve köpek gibi tüm hayvanlara müdahale ediliyor.

Avrupa Birliği’nden (AB) de yangınlarla mücadelede Türkiye’ye destek geldi. Yangınların bugüne kadar görülmemiş ölçekte yayılması üzerine Türkiye, 1 Ağustos’ta AB Sivil Koruma Mekanizmasını devreye soktu. Avrupa Komisyonunun, çağrıya derhal cevap verdiği, Hırvatistan’dan 1, İspanya’dan 2 Canadair tipi yangın söndürme uçağının gönderilmesi için süreç başlatıldığı bildirildi.

İLK UÇAK GELDİ

Hırvatistan’dan uçak dün akşam saatlerinde Türkiye’ye ulaşırken, İspanyol uçaklar ise bugün 13.00 itibariyle Türkiye’ye gelerek söndürme çalışmalarına katılacak. İspanya’dan, Hava Kuvvetlerine ait 2 adet CL 415 yangın söndürme uçağının yanı sıra bir adet C-295 nakliye uçağı ile Askeri Acil Durum Birimi’nin (UME) tam donanımlı bir ekibi gönderilecek.

DOST VURGUSU

AB’nin Acil Durum Müdahale Koordinasyon Mekezi’nin 7/24 durumu yakından takip etmek ve AB desteğini yönlendirmek üzere Türkiye’deki makamlarla düzenli temas halinde olduğu açıklandı. İspanya büyükelçiliği yetkilileri de “AB yardımı değil, İspanya’dan Türk dostlarımıza doğrudan bir yardım” ifadesini kullanıldı.

YUNANİSTAN SÖZÜNÜ TUTMADI