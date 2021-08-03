Dünya ABden üç uçak
AVRUPA

AB’den üç uçak

Avrupa Birliği’nden (AB) de yangınlarla mücadelede Türkiye’ye destek geldi. Yangınların bugüne kadar görülmemiş ölçekte yayılması üzerine Türkiye, 1 Ağustos’ta AB Sivil Koruma Mekanizmasını devreye soktu.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
​AB’den üç uçak​
Hastanede yaralı koyun, kaplumbağa, güvercin, tavuk, kedi ve köpek gibi tüm hayvanlara müdahale ediliyor.

Avrupa Birliği’nden (AB) de yangınlarla mücadelede Türkiye’ye destek geldi. Yangınların bugüne kadar görülmemiş ölçekte yayılması üzerine Türkiye, 1 Ağustos’ta AB Sivil Koruma Mekanizmasını devreye soktu. Avrupa Komisyonunun, çağrıya derhal cevap verdiği, Hırvatistan’dan 1, İspanya’dan 2 Canadair tipi yangın söndürme uçağının gönderilmesi için süreç başlatıldığı bildirildi.

İLK UÇAK GELDİ

  • Hırvatistan’dan uçak dün akşam saatlerinde Türkiye’ye ulaşırken, İspanyol uçaklar ise bugün 13.00 itibariyle Türkiye’ye gelerek söndürme çalışmalarına katılacak. İspanya’dan, Hava Kuvvetlerine ait 2 adet CL 415 yangın söndürme uçağının yanı sıra bir adet C-295 nakliye uçağı ile Askeri Acil Durum Birimi’nin (UME) tam donanımlı bir ekibi gönderilecek.

DOST VURGUSU

AB’nin Acil Durum Müdahale Koordinasyon Mekezi’nin 7/24 durumu yakından takip etmek ve AB desteğini yönlendirmek üzere Türkiye’deki makamlarla düzenli temas halinde olduğu açıklandı. İspanya büyükelçiliği yetkilileri de “AB yardımı değil, İspanya’dan Türk dostlarımıza doğrudan bir yardım” ifadesini kullanıldı.

YUNANİSTAN SÖZÜNÜ TUTMADI

  • Yunan hükümeti, 30 Temmuz’da Türkiye’ye yardım teklif etmesine rağmen AB Sivil Koruma Mekanizması’nın çağrısına yanıt vermekten kaçındı. Ayrıca, Yunan Dışişleri yetkilileri, Türkiye’nin Atina Büyükelçiliğini arayarak, Türkiye’ye yardım etmeyi öngördüklerini, ancak kendi ülkelerindeki yangınlar nedeniyle yardım edemeyeceklerini bildirdi.
Abone Ol Google News
Kuzey Makedonya alevlere teslim

Kuzey Makedonya
alevlere teslim

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyor: Şehir merkezi tehdit altında.
Meteorolojidensıcak hava uyarısı

Meteorolojiden
sıcak hava uyarısı

​Normallerin sekiz derece üzerinde olacak!
Enflasyon açıklandı

Enflasyon açıklandı

​TÜFE'de aylık bazda yüzde 1,80 artış gerçekleşti.

​Milli Savunma Bakanlığı rakamları paylaştı.

​110 kişiyi mağdur eden çeteye şafak operasyonu.

Yangın hızla yayılınca ​hayvanlar için seferber oldular.

​Gece yarısı bir korkutan deprem daha oldu.

​Ajanslardan Türkiye karşıtı operasyon.
40 şüpheli<br>için gözaltı kararı

40 şüpheli
için gözaltı kararı

​Ankara merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu.

İki ülke yangın fırtınaları ile mücadele ediyor.

​Yakalanmamak için küçük gruplara bölündüler.

​Katar'a bu kez Hollywood filmi üzerinden saldırı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kays Said'e demokrasi mesajı.

​Geçtiğimiz yıla oranla yüzde 35 arttı.

'​Aşı olanlar sayesinde virüsün dolaşımdaki etkinliği kırılacak.'

​Azra'nın cesedi, ormanlık alanda toprağa gömülmüş olarak bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.