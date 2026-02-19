AB'den Ukrayna mesajı: Müzakereleri en kısa sürede başlatmak istiyoruz

Yeni Şafak
23:3219/02/2026, Perşembe
DHA
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa, aday ülke statüsündeki Ukrayna ile katılım müzakerelerini mümkün olan en kısa sürede resmen başlatmak istediklerini açıkladı. Costa, savaş sürmesine rağmen Ukrayna’nın üyelik için gerekli reformlarda etkileyici ilerleme kaydettiğini belirtti.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa, aday ülke statüsündeki Ukrayna ile katılım müzakerelerini en kısa sürede başlatmak istediklerini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Norveç'in başkenti Oslo'da Başbakan Jonas Gahr Store ile görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu. Ukrayna ile ilgili değerlendirmede bulunan Costa, “Müzakereleri mümkün olan en kısa sürede resmen başlatmak ve genişleme sürecinde ilerleme kaydetmek istiyoruz. Bunun 2027'de, 2026'da veya daha sonra gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini teyit edemem, ancak ivmeyi korumak çok önemli” ifadelerini kullandı.

Costa, savaşın devam etmesine rağmen Ukrayna'nın AB üyeliğine ulaşmak için gerekli reformları uyguladığını belirterek, kaydedilen ilerlemenin etkileyici olduğunu dile getirdi.


#AB
#Ukrayna
#üyelik
