AB'den Ukrayna mesajı: Müzakereleri en kısa sürede başlatmak istiyoruz

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Norveç'in başkenti Oslo'da Başbakan Jonas Gahr Store ile görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu. Ukrayna ile ilgili değerlendirmede bulunan Costa, “Müzakereleri mümkün olan en kısa sürede resmen başlatmak ve genişleme sürecinde ilerleme kaydetmek istiyoruz. Bunun 2027'de, 2026'da veya daha sonra gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini teyit edemem, ancak ivmeyi korumak çok önemli” ifadelerini kullandı.