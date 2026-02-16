AB savaş uçağı için alternatif KAAN

FCAS’ta yaşanan tıkanma, Avrupa için yeni ve daha esnek bir alternatif arayışını hızlandırırken KAAN bu noktada öne çıkıyor. Çift motorlu, süper seyir kabiliyetine sahip ve AESA radar ile entegre elektronik harp sistemleriyle donatılan platform, 5'inci nesil sınıfta konumlandırılıyor. Ayrıca ANKA-3 ve Kızılelma ile insanlı-insansız ekip çalışması (MUM-T), yapay zekâ destekli sistemler, gelişmiş veri füzyonu ve “sadık kanat adamı” konseptiyle zaman içinde 6’ncı nesle evrilebilecek bir mimari sunuyor. FCAS’ın 2040’lı yılları hedefleyen takvimi, Avrupa hava kuvvetleri açısından önümüzdeki 15 yıllık dönemde ciddi bir “yetenek boşluğu” riskini beraberinde getiriyor. KAAN’ın 2030’lu yılların başında envantere girmesinin planlanması, onu bu geçiş döneminde köprü görevi görebilecek bir seçenek olarak öne çıkartıyor. Bu çerçevede KAAN, yalnızca teknik bir alternatif değil, takvim, maliyet ve stratejik hareket alanı bakımından da Avrupa için dikkate değer bir opsiyon.