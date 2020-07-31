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Dünya ABden yine çifte standart Türkiyeyi bir kez daha liste dışı bıraktılar
AVRUPA

AB'den yine çifte standart: Türkiye'yi bir kez daha liste dışı bıraktılar

Avrupa Birliği Konseyi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu olmayan seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının tavsiye edildiği ülkeler listesine Türkiye'yi yine almadı. Önceki listede olduğu gibi Avustralya, Kanada, Japonya, Gürcistan, Fas, Yeni Zelanda, Ruanda, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay'a seyahatler kademeli olarak açılacak.

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AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde, Çin'e de kısıtlama uygulanmayacak.

Ancak bir önceki listede seyahat kısıtlamasının kaldırılması tavsiye edilen Cezayir'e ise AB sınırları yeniden kapatılacak.

TÜRKİYE'YE KISITLAMA DEVAM EDECEK

Türkiye, ABD, Rusya, Brezilya, Hindistan, Sırbistan ve Karadağ gibi ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları devam edecek.

Söz konusu liste, ülkelerdeki Kovid-19 durumuna ve vaka sayısına göre tekrar güncellenecek. Üye ülkeler için bağlayıcılığı bulunmayan liste, tavsiye niteliği taşıyor.

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