AB'den yine çifte standart: Türkiye'yi bir kez daha liste dışı bıraktılar Avrupa Birliği Konseyi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu olmayan seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının tavsiye edildiği ülkeler listesine Türkiye'yi yine almadı. Önceki listede olduğu gibi Avustralya, Kanada, Japonya, Gürcistan, Fas, Yeni Zelanda, Ruanda, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay'a seyahatler kademeli olarak açılacak.

Haber Merkezi 31 Temmuz 2020, 08:34 Son Güncelleme: 31 Temmuz 2020, 08:40 Diğer