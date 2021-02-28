Dünya ABDli doktor ameliyat yaparken online mahkemeye katıldı
AMERİKA

ABD’li doktor ameliyat yaparken online mahkemeye katıldı

ABD’nin California eyaletinde Operatör Doktor Scott Green, online duruşmaya ameliyat odasından hastayı ameliyat ederken katıldı. Hakim, duruşmayı ertelerken California Tıp Kurulu ise olayı araştıracaklarını belirtti.

Haber Merkezi DHA
ABD’li doktor ameliyat yaparken online mahkemeye katıldı.
ABD’li doktor ameliyat yaparken online mahkemeye katıldı.

ABD’nin California eyaletinde Operatör Doktor Scott Green, online duruşmaya ameliyat odasından hastayı ameliyat ederken katıldı. Hakim, duruşmayı ertelerken California Tıp Kurulu ise olayı araştıracaklarını belirtti.

SEBEP KORONAVİRÜS

California eyaletinde Perşembe günü Sacramento kenti üst mahkemesinin online duruşmasına Operatör Doktor Scott Green, bir hastayı estetik ameliyat ederken katıldı. Green, koronavirüs salgını sebebiyle ameliyat odasından katılmak zorunda kaldığını ifade etti.

HAKİM SORUŞTURACAK

Hakim ise bu durumun hastanın sağlığı için uygun olmadığını belirtince, Green “Burada ameliyatı benimle yapan başka bir cerrahım var, bu yüzden burada durup ameliyatı yapmalarına da izin verebilirim” dedi.
Hakim, duruşma için yeni tarih belirledi ve "İnsanları sağlıklı tutmak istiyoruz, onları hayatta tutmak istiyoruz. Bu önemli" ifadelerini kullandı. California Tıp Kurulu, olayı inceleyeceklerini “Doktorların hastalarını tedavi ederken standart bakım kurallarına uymasını beklediklerini" ifade etti. Dr. Green’in trafik ihlali sebebiyle duruşmaya katıldığı açıklandı.

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